علامات مبكرة على قصور القلب يكشفها الوجه في المرآة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حث خبير بريطاني على الانتباه لعلامات قصور القلب القاتل التي يمكن رصدها في مرآة الحمام.وفي حين يربط العديد من الأشخاص مشاكل مثل ضيق التنفس وألم الصدر بهذه الحالة، يقول الأطباء إن بإمكان التغييرات التي تطرأ على الوجه أن تكون مؤشراً موثوقاً به.



العلامات

وأوضح الدكتور دونالد غرانت، طبيب عام ومستشار سريري كبير في "ذا إندبندنت فارماسي" أن الوجه المتورم، أو المحمر، أو الرمادي، كلها علامات دالة على أن القلب لا يضخ ما يكفي من الدم المؤكسج حول الجسم.



وقال: "إن فهم العلامات الدالة على أن القلب لا يعمل بشكل صحيح قد يكون الفارق بين الحياة والموت".

وعادة ما تتطوّر حالة قصور القلب لأن العضو أصبح متيبساً أو ضعيفاً للغاية.

وبحسب "دايلي ميل"، في حين أنه لا يمكن علاج المرض، تستطيع العلاجات والتدخلات في نمط الحياة تخفيف الأعراض وتحسين نوعية الحياة.



ومع ذلك، غالباً ما يتم الخلط بين علامات قصور القلب وحالات أخرى، مثل: الربو أو المشاكل الهرمونية، ما يعني أن المرضى يصلون إلى العلاجات في وقت متأخر جداً عندما يتقدم المرض.



تورّم منتصف الوجه

وقال غرانت إن أول تغيير في المظهر يجب الانتباه إليه هو التورم في منتصف الوجه.

ويشير هذا إلى احتباس السوائل، المعروف طبياً باسم الوذمة، والذي يحدث عندما لا يتم ضخ الدم إلى الكلى بشكل صحيح، مما يجعل من الصعب على العضو إزالة الملح والماء.



وأضاف غرانت: "تغير اللون هو علامة كبيرة أخرى". "يشمل ذلك الشفاه الزرقاء والجلد الرمادي على الوجه، وكلاهما يشير إلى ضعف تدفق الدم والدورة الدموية التي قد تنبع من انخفاض مستويات الأكسجين في الدم".



ويعتبر احمرار الوجه علامة أخرى، لأن الوجه مؤشر على ارتفاع ضغط الدم وهو عامل خطر رئيسي لقصور القلب.



ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تمدد الأوعية الدموية تحت الجلد، مما يؤدي إلى ظهور لون أحمر في الوجه.

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