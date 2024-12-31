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أمطار غزيرة حتى مساء الثلاثاء وتحذيرات من السيول والانزلاقات

12/31/2024 3:09:59 AM
(MENAFN- Amman Net) تبقى المملكة اليوم الثلاثاء، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، ويكون الطقس باردا جدا وغائما وماطرا باذن الله تعالى في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً، ولاسيما في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد و زخات من البرد، ما يؤدي الى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.
ويتوقع في ساعات الصباح ان تكون الهطولات فوق قمم جبال الشراة العالية على شكل زخات ثلجية ممزوجة بالمطر لفترات قصيرة وغير مؤثرة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرص الهطول وتخف سرعة الرياح، ويتشكل الضباب وخصوصا فوق المرتفعات الجبلية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، ولاسيما فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد.
ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا في معظم مناطق المملكة، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويبقي الطقس الخميس والجمعة، باردًا في معظم مناطق المملكة، ولطيفا في الأغوار والبحرالميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 9 - 5 درجة مئوية، وفي غرب عمان 7 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 4 - 1، وفي مرتفعات الشراة 6 - 0، وفي مناطق البادية 12 - 2، وفي مناطق السهول 10 - 5، وفي الأغوار الشمالية 14 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 20 - 12، وفي البحر الميت 18 - 11، وفي خليج العقبة 19 - 9 درجات مئوية.

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