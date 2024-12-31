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إخلاء 7 أشخاص حاصرتهم المياه داخل مركبة في الزرقاء

12/31/2024 3:09:58 AM
(MENAFN- Amman Net) أخلت فرق الدفاع المدني والشرطة، 7 أشخاص حاصرتهم المياه داخل مركبة في الزرقاء.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الدفاع المدني والشرطة تعاملت صباح اليوم الثلاثاء، مع بلاغ ورد إليهم حول محاصرة المياه 7 أشخاص داخل حافلة نقل صغيرة في محافظة الزرقاء، حيث تحركت فرق الإنقاذ والإخلاء ومرتبات المركز الأمني المختصة للمكان وتمكنوا من إخلاء المحاصرين، وجميعهم بحالة جيدة .

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