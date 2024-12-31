إخلاء 7 أشخاص حاصرتهم المياه داخل مركبة في الزرقاء

(MENAFN
- Amman Net) أخلت فرق الدفاع المدني والشرطة، 7 أشخاص حاصرتهم المياه داخل مركبة في الزرقاء.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الدفاع المدني والشرطة تعاملت صباح اليوم الثلاثاء، مع بلاغ ورد إليهم حول محاصرة المياه 7 أشخاص داخل حافلة نقل
صغيرة في محافظة الزرقاء، حيث تحركت فرق الإنقاذ والإخلاء ومرتبات المركز الأمني المختصة للمكان وتمكنوا من إخلاء المحاصرين، وجميعهم بحالة جيدة .
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