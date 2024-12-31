"المسعود للسيارات" تحقق نجاحًا باهرًا في حملة خدمات ما بعد البيع لفرامل نيسان لعام 2024

(MENAFN
- mslgroup) عززت "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية من التزامها بسلامة وراحة العملاء من خلال النجاح البارز الذي حققته حملتها الخاصة بخدمات ما بعد البيع لفرامل نيسان.
ترتكز الحملة، التي أُطلقت في وقتٍ سابق من هذا العام، على تعزيز سلامة المركبات بشكل فعّال، وذلك عبر تشجيع مالكي السيارات على الاهتمام بصيانة فرامل سياراتهم بشكل استباقي، مع التأكيد على أهمية الفحوصات الدورية والصيانة المنتظمة للمركبات.
وتهدف المبادرة إلى تزويد عملاء نيسان بالمعرفة والخدمات اللازمة لضمان قيادة آمنة على الطرق.
تم اختيار توقيت الحملة بشكل استراتيجي خلال أشهر الصيف الحارة، حيث تساهم درجات الحرارة المرتفعة في تسريع تآكل وتلف مكونات السيارة. وأكدت "المسعود للسيارات" من خلال هذه الحملة، التزامها الراسخ بسلامة العملاء، مقدمةً حزم خدمات متكاملة مصممة بعناية، تتيح للعملاء الاستفادة من صيانة عالية الجودة وأداء مستدام لمركباتهم بأسعار تنافسية. كما شملت الحملة توفير قطع غيار أصلية وإجراء عمليات الفحص والصيانة على يد مستشاري خدمة وفنيين متمرسين، لضمان أفضل رعاية ممكنة لكل عميل. وتم تنفيذ استراتيجيات تواصل موجهة لحث العملاء على إعطاء الأولوية لصيانة الفرامل.
حققت الحملة نتائج فورية، حيث لاقت صدى قويًا بين العملاء مما سلط الضوء على الطلب المتزايد على خدمات الفرامل الشاملة. وسجلت الحملة زيادة مذهلة بنسبة 130% في عدد الزيارات للعملاء على أساس سنوي، ما ساهم بشكل كبير في رفع الوعي حول السلامة على الطرق في المنطقة. وتمكنت "المسعود للسيارات" من خلال تقديم خدمات شفافة وبأسعار معقولة، من تشجيع السائقين على صيانة سياراتهم بشكل مسؤول، مما ساهم في تحسين السلامة على الطرق في جميع أنحاء الإمارات. ولم تقتصر هذه المبادرة الاستباقية على معالجة مخاوف السلامة فحسب، بل ساهمت أيضًا في تعزيز العلاقة مع العملاء الذين أعربوا عن ثقتهم المتزايدة في جودة وموثوقية خدمات ما بعد البيع في المسعود للسيارات.
وقال هارميت سينغ، مدير خدمات ما بعد البيع في "المسعود للسيارات": "يعكس نجاح هذه الحملة التزامنا العميق بفهم وتلبية احتياجات عملائنا، مع التركيز بشكل خاص على سلامتهم. نحن نسعى جاهدين لتوفير أفضل قطع الغيار والخدمات، لضمان أن يشعر عملاؤنا بالدعم والراحة، وللحفاظ على سياراتهم في أفضل حالاتها، مما يسهم في تحسين الأمان على الطرق في كل مكان."
استناداً إلى النجاح الأولي لحملة الفرامل، قررت "المسعود للسيارات" تمديد المبادرة حتى نهاية العام. تهدف هذه الخطوة إلى الاستمرار في تلبية احتياجات عملائنا ودعم تعزيز عادات القيادة الآمنة، مما يسهم بشكل فعال في تحقيق بيئة قيادة أكثر أمانًا للجميع.
لمزيد من المعلومات، بإمكان العملاء زيارة موقع:
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