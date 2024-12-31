تطبيقات النقل الذكية على طاولة النواب اليوم الثلاثاء
التاريخ
12/31/2024 12:07:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تناقش لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اليوم الثلاثاء موضوع تطبيقات النقل الذكية .
كما تواصل اللجنة المالية النيابية مناقشة قانون الموزانة العامة لسنة 2025 ، وتعقد كتلة نقد النيابية لقاء مع الخبير الاردني الدكتور رعد التل لمناقشة قانون الموازنة العامة
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