تحديد موعد الجنازة الرسمية لجيمي كارتر.. وبايدن يعلن يوم حداد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الأميركي إن الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جيمي كارتر ستُقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم التاسع من يناير المقبل.



توفي كارتر يوم الأحد عن عمر ناهز 100 عام، وهو الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة.

وأمر الرئيس جو بايدن بأن يكون التاسع من يناير يوم حداد وطني في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال بايدن العام الماضي إن كارتر طلب منه إلقاء كلمة التأبين في جنازته.



وقال الجيش في بيان إن جنازة كارتر الرسمية، التي تستمر ستة أيام، ستبدأ يوم السبت، إذ سيتحرك الموكب الذي يحمل جثمانه عبر مدينة بلينز، مسقط رأسه في ولاية جورجيا، وسيمر بالمزرعة التي نشأ فيها.



بعد ذلك، سيتم نقل جثمانه إلى أتلانتا، حيث سيرقد في مركز كارتر الرئاسي حتى صباح السابع من يناير. ثم سينقل الجثمان جواً إلى واشنطن العاصمة، حيث سيسجى في نعش مكشوف بالقاعة المستديرة في مبنى الكابيتول حتى إقامة مراسم جنازته الوطنية.



ستقيم الأسرة جنازة خاصة في جورجيا في وقت لاحق من يوم التاسع من يناير، بعد انتهاء المراسم في كاتدرائية واشنطن الوطنية.



ومن المقرر أن يُدفن كارتر بجوار زوجته روزالين في بلينز.



يُذكر أن كارتر تولى الرئاسة في يناير 1977 بعد فوزه على الرئيس الجمهوري جيرالد فورد في انتخابات عام 1976.

سكاي نيوز عربية