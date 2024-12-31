النفط عالميا يتجه لتكبد خسائر للعام الثاني على التوالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رغم انتعاش النفط في بداية تعاملات الثلاثاء مدفوعًا بنمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين، إلا أنه يُواجه عامًا آخر من الخسائر بسبب ضعف الطلب العالمي، خاصة في الدول الأكثر استهلاكًا.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا، أو 0.7 بالمئة، إلى 74.46 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتًا، أو 0.7 بالمئة أيضًا، إلى 71.48 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات رويترز.



وعلى مدار العام، انخفض خام برنت بنسبة 3.2 بالمئة، في حين تراجع الخام الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة.

سكاي نيوز عربية