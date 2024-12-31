بعد اصابة امراة بولندية.. أطباء يحذرون من تسمم الكوساما هو؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يبدو أن الكوسا غير ضارة، ولكنها قد تؤدي إلى تقلصات، وقيء، وإسهال، وتلف الكبد، مما يوضح مخاطر التسمم بالقرعيات - وهي حالة نادرة ولكنها قد تكون مميتة، ناجمة عن استهلاك مستويات عالية من المركبات السامة الموجودة في الخضار.



رغم أن الكوسا قد تبدو غير ضارة، إلا أنها غنية بالألياف والبوتاسيوم وتُعد عنصرًا أساسيًا في العديد من الأطباق الجانبية والمخبوزات، إلا أنها قد تكون خطيرة للغاية عند تناولها. وفي بعض الحالات النادرة، قد تكون هذه الخضار الشتوية سامة أيضًا.



وفي دراسة نُشرت مطلع الشهر الحالي في الأرشيف البولندي للطب الباطني، تم تسليط الضوء على حالة تسمم بالكوسا، حيث انتهى الأمر بامرأة تبلغ من العمر 54 عامًا تتمتع بصحة جيدة نسبيًا في قسم الطوارئ في المستشفى، وهي تعاني من آلام شديدة في البطن بعد تناول خبز الكوسا. كما عانت من قيء شديد وإسهال مائي دموي، وتم تشخيصها بتلف الكبد.



بعد إجراء التحقيقات، قال الأطباء إنها أصيبت بتسمم الكوسا، الذي تسببه مركبات سامة يمكن أن تتكون في الكوسا. ووفقًا للخبراء، يحدث تسمم الكوسا عندما تعطل المركبات الموجودة في الخضار العمليات الخلوية، مما يسبب تهيج الأنسجة، وخاصة في الجهاز الهضمي.



ما هو تسمم الكوسا؟

ويحذر الخبراء من أن الطعم المر هو السمة المميزة لتركيزات عالية من مادة الكوكوربيتاسين، وغالبًا ما يكون المؤشر المباشر الوحيد.



تنتمي الكوسا إلى المركبات العضوية التي تحتوي على مادة الكوكوربيتاسين، والتي تسبب الطعم المر كآلية دفاع وقائية للنباتات. كما أن نباتات أخرى مثل الخيار والقرع والبطيخ لها نفس التأثير. ووفقًا للأطباء، على الرغم من أن هذه المركبات فعالة دوائيًا ضد الالتهابات والسرطان وتصلب الشرايين والسكري، إلا أنها قد تكون سامة عند تناولها عن طريق الطعام.



علامات وأعراض التسمم بالكوسا

على الرغم من أن التسمم بالكوكوربيتاسين ليس مفهوماً تمامًا، إلا أن الخبراء يعتقدون أن المركبات تسبب خللًا في بطانة المعدة، مما يؤدي إلى:



القيء

إسهال

نزيف



تأثيرات ضارة على الجهاز الوعائي

ويقول الأطباء إن أعراض التسمم بالكوكوربيتاسين تظهر عادة فجأة في غضون دقائق إلى ساعات بعد الاستهلاك، وحتى الكميات الصغيرة يمكن أن تكون خطيرة.



في أغلب الحالات، يؤدي التسمم بالقرعيات إلى ألم خفيف أو اضطراب في الجهاز الهضمي ولا يتطلب رعاية طبية. ومع ذلك، فإن الأعراض الشديدة نادرة في الغالب ويمكن أن تشمل الغثيان والقيء والتقلصات والإسهال. وفي حالات قليلة، يؤدي أيضًا إلى انخفاض ضغط الدم. وفي حين لا يوجد ترياق للتسمم بالقرعيات، يقول الأطباء إن العلاج يركز على إدارة الأعراض. يتعافى معظم المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة في غضون أيام قليلة، على الرغم من أن الانزعاج البطني قد يستمر لفترة أطول قليلاً.

في حالات نادرة للغاية، قد يكون التسمم بالكوسا السامة قاتلاً. ففي حين تعافى أحد المرضى في هولندا بشكل كامل، توفي الآخر بعد أقل من 24 ساعة من تناول الكوسا السامة.



هل يجب عليك تجنب تناول الكوسا؟

يقول الأطباء إنه بما أن الرعاية الطبية الجادة في معظم الأحيان لا تكون مطلوبة إلا في حالات نادرة، فلا داعي للتخلي عن تناول الكوسا تمامًا، ولكن يجب الحذر بشأن مذاقها.



الفوائد الصحية لتناول الكوسا تفوق المخاطر بكثير، فهي غنية بالعناصر الغذائية مثل الحديد والكالسيوم والزنك والعديد من فيتامينات ب الأخرى. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي جسمك من الجذور الحرة.



الكوسا غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، ويعزز الهضم الصحي، وهي رائعة لفقدان الوزن. كما أن محتوى الألياف العالي في الكوسا يساعد في استقرار نسبة السكر في الدم، ومنع ارتفاع مستوياته بعد الوجبات، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

صدى البلد