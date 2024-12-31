اعلام بريطاني: لن يُسمح لأسماء الأسد بالعودة ولا تمتلك وثائق صالحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر في الحكومة البريطانية أن أسماء الأسد - زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد - لم تعد تمتلك وثائق سفر بريطانية صالحة تخولها الدخول إلى بريطانيا، بعد انتهاء صلاحية جواز سفرها.



وقالت الداخلية إيفيت كوبر إن الحكومة البريطانية لن تسمح لزوجة الأسد بالعودة إلى البلاد، لأن القرار لا يمكن أن يستند فقط إلى أسباب صحية.



وحسب تقارير استندت إليها الصحيفة، فإن حالة أسماء الأسد تشهد تدهورًا، بسبب إصابتها بسرطان الدم.

وأشارت هذه التقارير إلى أن فرص بقاء أسماء الأسد على قيد الحياة لا تتجاوز 50%.



وكانت السيدة البالغة من العمر 49 عامًا قد أعلنت في مايو/أيار الماضي أنها تخضع للعلاج بعد تشخيص إصابتها بسرطان الدم النخاعي الحاد، وهو سرطان عدواني يصيب نخاع العظام والدم. يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من تعافيها من سرطان الثدي في عام 2019.



ورغم أنها تحمل الجنسية البريطانية، تظل أسماء الأسد مقيدة بالعقوبات المفروضة عليها لارتباطها بنظام زوجها المخلوع، إذ أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن العقوبات ستمنعها من العودة إلى المملكة المتحدة.



حيث فرض الاتحاد الأوروبي بعد اندلاع الثورة السورية في 2011 عقوبات عليها شملت حظر السفر وتجميد الأصول، مبررًا ذلك بأنها "تستفيد من النظام السوري المرتبطة به". ورغم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإن لندن أبقت على هذه العقوبات.



وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، انهار حكم حزب البعث الذي تولى السلطة في سوريا عام 1963، مع فقدان نظام بشار الأسد السيطرة على العاصمة دمشق ودخولها في قبضة فصائل غرفة العمليات العسكرية.

الجزيرة