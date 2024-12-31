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فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في الأردن نهاية الأسبوع (أسماء)

12/31/2024 12:07:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق في حدود العمري ، واربد ، والمفرق الخميس لغايات اعمال صيانة .

وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات التي تتجاوز الـ 6 ساعات في اربد والمفرق وفقا للاعلانات التالية :







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