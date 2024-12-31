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مدير الأمن الأسبق الباشا عبد الرحمن العدوان في ذمة الله

12/31/2024 12:07:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتقل الى رحمة الله تعالى مدير الامن الاسبق وعضو مجلس الأعيان السابق، الباشا عبدالرحمن بن محمد العلي الذياب العدوان.
نعت قبيلة العدوان عامة شفا وغور وعائلة علي الذياب والصالح خاصة، الزاهد بهذه الدنيا الكاره لملذتها وجاهها المُحب لقاء ربه الراجي مغفرته وقربه الباشا عبدالرحمن بن محمد العلي الذياب العدوان والد كل من ياسر ومحمد وعادل وسوزان و نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه وان يجمعه مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى في الجنة يا رب العالمين .
الدفن بعد صلاة الظهر في مقبرة السامك بناء على طلبه ورغبته ويقبل العزاء للرجال في قاعة المدينة الرياضية لمدة ثلاث ايام ، اليوم الثاني والثالث من بعد صلاة العصر والنساء في منزله الكائن في السامك بعد صلاة العصر لمدة ثلاث أيام .

مجموعة الوكيل للإعلام تعزي محافظ العاصمة ياسر العدوان وابناء المرحوم الباشا عبد الرحمن العدوان وعشيرة العدوان الكرام

انا لله وانا اليه راجعون

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