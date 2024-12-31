مدير الأمن الأسبق الباشا عبد الرحمن العدوان في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتقل الى رحمة الله تعالى مدير الامن الاسبق وعضو مجلس الأعيان السابق، الباشا عبدالرحمن بن محمد العلي الذياب العدوان.
نعت قبيلة العدوان عامة شفا وغور وعائلة علي الذياب والصالح خاصة، الزاهد بهذه الدنيا الكاره لملذتها وجاهها المُحب لقاء ربه الراجي مغفرته وقربه الباشا عبدالرحمن بن محمد العلي الذياب العدوان والد كل من ياسر ومحمد وعادل وسوزان و نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه وان يجمعه مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى في الجنة يا رب العالمين .
الدفن بعد صلاة الظهر في مقبرة السامك بناء على طلبه ورغبته ويقبل العزاء للرجال في قاعة المدينة الرياضية لمدة ثلاث ايام ، اليوم الثاني والثالث من بعد صلاة العصر والنساء في منزله الكائن في السامك بعد صلاة العصر لمدة ثلاث أيام .
مجموعة الوكيل للإعلام تعزي محافظ العاصمة ياسر العدوان وابناء المرحوم الباشا عبد الرحمن العدوان وعشيرة العدوان الكرام
انا لله وانا اليه راجعون
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