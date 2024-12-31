قفزة بـ 26%.. الذهب عالميا يحقق أداء استثنائيا في 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتجه الذهب نحو تسجيل واحد من أكبر مكاسبه السنوية في هذا القرن، مع ارتفاع بنسبة 26% مدعومًا بعمليات التيسير النقدي الأميركي، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، وموجة غير اعتيادية من مشتريات البنوك المركزية للمعدن الأصفر.



ورغم تراجع أسعار السبائك منذ فوز دونالد الساحق في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، فإن مكاسبه على مدار عام 2024 لا تزال تفوق معظم السلع الأخرى. فقد شهدت المعادن الأساسية عامًا متباينًا، في حين تراجع خام الحديد، وتعمقت مشاكل الليثيوم.



واستقرت أسعار الذهب دون تغيير خلال التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، وهو آخر يوم تداول في عام حافل بالأحداث.

ودفعت عمليات شراء قامت بها البنوك المركزية، وتخفيف السياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية مرتفعة عديدة هذا العام، مما جعله متجهًا لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 2010، مع زيادة تتجاوز 26 بالمئة منذ بداية العام.



وكان المعدن الأصفر قد سجل مكاسب في 2010 بنحو 29 بالمئة.



وتنتظر السوق الآن مجموعة جديدة من المحفزات، بما في ذلك سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة لعام 2025، وسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.



وقال ووترر إنه بالنسبة لعام 2025: "ستظل توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة محركًا رئيسيًا لسعر الذهب. وستكون سياسات ترامب التجارية أساسية في تشكيل الصورة التضخمية ومسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخاص بأسعار الفائدة، وبالتالي سعر الذهب".



قلص صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الشهر توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في عام 2025 إلى 50 نقطة أساس بدلاً من 100 نقطة أساس، وقال رئيس المجلس جيروم باول إن المزيد من الخفض يعتمد الآن على إحراز مزيد من التقدم في كبح التضخم.



ويعتبر الذهب تحوطًا في مواجهة التضخم والاضطرابات، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.98 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 908.25 دولار، في حين استقر البلاتين عند 900.71 دولار.



وتتجه الفضة لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2020، في حين يتجه البلاتين والبلاديوم إلى تكبد خسائر سنوية.

سكاي نيوز عربية