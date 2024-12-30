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الإسعاف الوطني يدشن خدمة ((الـمـسـتـجـيـب الأول لــلــدراجــات الـنـاريــة الإسـعــافــيــــة))

12/30/2024 7:15:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬إقرار‭ ‬الخدمة‭ ‬ومشاركتها‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الابتكار‭ ‬الحكومي‭ ‬‮«‬فكرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬دشن‭ ‬مركز‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬المستجيب‭ ‬الأول‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬الإسعافية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬الوصول‭ ‬وتعزيز‭ ‬الفاعلية‭ ‬والاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬لحالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬الازدحام‭ ‬المروري‭ ‬والشوارع‭ ‬والممرات‭ ‬الضيقة‭ ‬بكافة‭ ‬المحافظات‭. ‬وتشمل‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬مرحلتين‭ ‬أساسيتين؛‭ ‬الأولى‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬وحدات‭ ‬المستجيب‭ ‬الأول‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬الإسعافية‭ ‬عبر‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬بالإسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬عند‭ ‬الاتصال‭ ‬برقم‭ ‬الطوارئ‭ (‬999‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬إعطاء‭ ‬أولوية‭ ‬للحوادث‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬بسيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬لضيق‭ ‬الشوارع‭ ‬أو‭ ‬لوجود‭ ‬ازدحامات‭ ‬مرورية‭. ‬وفي‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬الاستجابة‮»‬‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسعافية‭ ‬الفورية‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬حالات‭ ‬توقف‭ ‬القلب‭ ‬والتنفس،‭ ‬والحوادث‭ ‬والاصابات،‭ ‬والنزيف‭ ‬بأنواعه،‭ ‬والتشنجات،‭ ‬والغرق،‭ ‬وحالات‭ ‬الغصة‭ ‬الشديدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حالات‭ ‬الإغماء‭ ‬وهبوط‭ ‬مستوى‭ ‬السكر،‭ ‬وحالات‭ ‬الولادة‭ ‬الطارئة‭. ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬خدمات‭ ‬الإسعاف‭ ‬التقليدية‭ ‬للدعم‭ ‬الاحتياطي‭ ‬والنقل،‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬تلقى‭ ‬فريق‭ ‬متكامل‭ ‬من‭ ‬المسعفين‭ ‬الدراجين‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬رخص‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬مكثفة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسعافية‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬للحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬والضرورية‭.‬

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