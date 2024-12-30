الإسعاف الوطني يدشن خدمة ((الـمـسـتـجـيـب الأول لــلــدراجــات الـنـاريــة الإسـعــافــيــــة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعد إقرار الخدمة ومشاركتها الإيجابية في مسابقة الابتكار الحكومي «فكرة» التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دشن مركز الإسعاف الوطني خدمة «المستجيب الأول للدراجات النارية الإسعافية»، في اطار تطوير آليات الوصول وتعزيز الفاعلية والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، وخصوصا في أماكن الازدحام المروري والشوارع والممرات الضيقة بكافة المحافظات. وتشمل الإجراءات المتبعة للوصول إلى موقع الحادث مرحلتين أساسيتين؛ الأولى تتمثل في إرسال وحدات المستجيب الأول للدراجات النارية الإسعافية عبر غرفة العمليات بالإسعاف الوطني عند الاتصال برقم الطوارئ (999)، إذ يتم إعطاء أولوية للحوادث في المناطق التي يصعب الوصول إليها بسيارات الإسعاف لضيق الشوارع أو لوجود ازدحامات مرورية. وفي المرحلة الثانية «مرحلة الاستجابة» يتم تقديم الخدمات الإسعافية الفورية التي تتضمن حالات توقف القلب والتنفس، والحوادث والاصابات، والنزيف بأنواعه، والتشنجات، والغرق، وحالات الغصة الشديدة، بالإضافة إلى حالات الإغماء وهبوط مستوى السكر، وحالات الولادة الطارئة. كما يتم التنسيق مع خدمات الإسعاف التقليدية للدعم الاحتياطي والنقل، إذا لزم الأمر.
وقد تلقى فريق متكامل من المسعفين الدراجين من حاملي رخص الدراجات النارية برامج تدريبية مكثفة في مجال الخدمة الإسعافية على الطريق بما يتناسب مع سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والضرورية.
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