الدفاع المدني يطلق حملة توعوية لتعزيز السلامة في محطات الوقود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
انطلاقا من حرصها على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني حملة توعوية تهدف إلى نشر ثقافة الوقاية وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة في محطات التزود بالوقود والمركبات.
وتضمنت الحملة زيارات ميدانية لعدد من محطات الوقود، حيث قام فريق مكتب العلاقات العامة والتوعية بالإدارة بتقديم الإرشادات التوعوية لمرتادي المحطات، مع التركيز على السلوكيات الصحيحة أثناء التزود بالوقود مثل إطفاء محرك السيارة، والامتناع عن التدخين أو استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة توافر طفايات الحريق في المركبات ومعرفة كيفية استخدامها بفعالية عند الضرورة.
كما شملت الحملة توعية السائقين بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الطوارئ مثل اندلاع حريق أو انبعاث الدخان من المركبة، بما يشمل إيقاف السيارة بأمان، والخروج الفوري منها، واستخدام طفاية الحريق بشكل صحيح، والاتصال بالطوارئ عند الحاجة.
وأوضحت الإدارة العامة للدفاع المدني أن فحص المركبات بشكل دوري يعدّ عنصرًا أساسيًا لضمان السلامة والوقاية من المخاطر المحتملة، مع التأكيد على أهمية التحقق من سلامة أنظمة الكهرباء والوقود داخل المركبات، فيما قام الفريق المختص بتوزيع منشورات توعوية وطفايات حريق يدوية على سائقي المركبات ومرتادي محطات الوقود.
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