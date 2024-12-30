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الدفاع المدني يطلق حملة توعوية لتعزيز السلامة في محطات الوقود

12/30/2024 7:15:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬أطلقت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬حملة‭ ‬توعوية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الوقاية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بإجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬التزود‭ ‬بالوقود‭ ‬والمركبات‭.‬

وتضمنت‭ ‬الحملة‭ ‬زيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬الوقود،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬فريق‭ ‬مكتب‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والتوعية‭ ‬بالإدارة‭ ‬بتقديم‭ ‬الإرشادات‭ ‬التوعوية‭ ‬لمرتادي‭ ‬المحطات،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬السلوكيات‭ ‬الصحيحة‭ ‬أثناء‭ ‬التزود‭ ‬بالوقود‭ ‬مثل‭ ‬إطفاء‭ ‬محرك‭ ‬السيارة،‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬والأجهزة‭ ‬الذكية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬توافر‭ ‬طفايات‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬المركبات‭ ‬ومعرفة‭ ‬كيفية‭ ‬استخدامها‭ ‬بفعالية‭ ‬عند‭ ‬الضرورة‭.‬

كما‭ ‬شملت‭ ‬الحملة‭ ‬توعية‭ ‬السائقين‭ ‬بالإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬مثل‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬أو‭ ‬انبعاث‭ ‬الدخان‭ ‬من‭ ‬المركبة،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬إيقاف‭ ‬السيارة‭ ‬بأمان،‭ ‬والخروج‭ ‬الفوري‭ ‬منها،‭ ‬واستخدام‭ ‬طفاية‭ ‬الحريق‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح،‭ ‬والاتصال‭ ‬بالطوارئ‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬أن‭ ‬فحص‭ ‬المركبات‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬يعدّ‭ ‬عنصرًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬لضمان‭ ‬السلامة‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬أنظمة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والوقود‭ ‬داخل‭ ‬المركبات،‭ ‬فيما‭ ‬قام‭ ‬الفريق‭ ‬المختص‭ ‬بتوزيع‭ ‬منشورات‭ ‬توعوية‭ ‬وطفايات‭ ‬حريق‭ ‬يدوية‭ ‬على‭ ‬سائقي‭ ‬المركبات‭ ‬ومرتادي‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭.‬

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