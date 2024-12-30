وكيل الداخلية يشيد بحصول الموارد البشرية على ((آيزو)) الحوكمة من مؤسسة ((بيرو فيريتاس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، اللواء عادل عبدالله أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية، بمناسبة حصول الموارد البشرية على شهادة آيزو الحوكمة (
ISO 37000:2021) الممنوحة من مؤسسة «بيرو فيريتاس»، في إنجاز يُضاف إلى النجاحات المستمرة لوزارة الداخلية في تطبيق أفضل معايير الحوكمة المؤسسية.
وبهذه المناسبة، أكد وكيل وزارة الداخلية أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التوجيهات السديدة للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وحرصه المستمر على تعزيز مبادئ الحوكمة داخل الوزارة، مشيدًا بالجهود التي بذلها منتسبو الموارد البشرية لتحقيق هذا التميز.
من جانبه، أعرب الوكيل المساعد للموارد البشرية عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الحصول على هذه الشهادة يُعد خطوة مهمة في مسيرة التطوير الإداري والمؤسسي، ويعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الدعم والمتابعة المستمرة من وكيل وزارة الداخلية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية وخططها القائمة على تقديم أفضل الخدمات وبأعلى مستويات الكفاءة لضمان تحقيق أهداف الوزارة بطريقة مستدامة تشمل الجودة والسلامة والصحة والبيئة.
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