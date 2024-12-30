وكيل الداخلية يشيد بحصول الموارد البشرية على ((آيزو)) الحوكمة من مؤسسة ((بيرو فيريتاس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ISO

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وحرصه‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬الحوكمة‭ ‬داخل‭ ‬الوزارة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬منتسبو‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬التميز‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬يُعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التطوير‭ ‬الإداري‭ ‬والمؤسسي،‭ ‬ويعكس‭ ‬التزام‭ ‬الوزارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليتحقق‭ ‬لولا‭ ‬الدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وخططها‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬وبأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الوزارة‭ ‬بطريقة‭ ‬مستدامة‭ ‬تشمل‭ ‬الجودة‭ ‬والسلامة‭ ‬والصحة‭ ‬والبيئة‭.‬

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