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المكتب التنفيذي لـ(بحريننا) يدشن الموسم الثاني لمبادرة ((كاميرا بحرينية))

12/30/2024 7:15:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬رضا‭ ‬الستراوي‭:‬


دشن‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬كاميرا‭ ‬بحرينية‮»‬‭ ‬في‭ ‬موسمها‭ ‬الثاني،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬عن‭ ‬تطلع‭ ‬الوزارة‭ ‬لدعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثانية،‭ ‬والتي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والرؤى‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني،‭ ‬لترجمة‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لإعلاء‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬وترسيخ‭ ‬التمسك‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬الأصيلة‭.‬

ولفت‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬كاميرا‭ ‬بحرينية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثانية‭ ‬طابع‭ ‬الأفلام‭ ‬الوثائقية‭ ‬القصيرة،‭ ‬تمثل‭ ‬منصة‭ ‬قيمة‭ ‬للإبداع‭ ‬والتميز،‭ ‬حيث‭ ‬تستهدف‭ ‬صنع‭ ‬ذاكرة‭ ‬وطنية‭ ‬مجتمعية‭ ‬عبر‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬شخصيات‭ ‬بحرينية‭ ‬تركت‭ ‬بصمة‭ ‬تجسد‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والوطنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«بحريننا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬كاميرا‭ ‬بحرينية‮»‬،‭ ‬تأتي‭ ‬انطلاقاً‭ ‬مما‭ ‬تمتلكه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إرث‭ ‬فني‭ ‬أصيل‭ ‬وقامات‭ ‬وطنية‭ ‬وحضارية،‭ ‬وتعد‭ ‬في‭ ‬جوهرها‭ ‬ومضمونها‭ ‬الفني،‭ ‬تجسيداً‭ ‬لقيم‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬النابعة‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬المنطلق‭ ‬الأساسي‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬ومبادراتها،‭ ‬منوهًا‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الطموح‭ ‬بإطلاق‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬بما‭ ‬يحمله‭ ‬من‭ ‬ملامح‭ ‬فنية‭ ‬أصيلة‭.‬

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