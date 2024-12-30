المكتب التنفيذي لـ(بحريننا) يدشن الموسم الثاني لمبادرة ((كاميرا بحرينية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب رضا الستراوي:
دشن المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، بالتعاون مع وزارة الإعلام، مبادرة «كاميرا بحرينية» في موسمها الثاني، وذلك بحضور الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام.
وبهذه المناسبة أعرب وزير الإعلام عن تطلع الوزارة لدعم هذه المبادرة الواعدة في نسختها الثانية، والتي تصب في سياق تحقيق الأهداف والرؤى التي وجدت من أجلها الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني، لترجمة التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لإعلاء قيم المواطنة وترسيخ التمسك بالهوية الوطنية الأصيلة.
ولفت وزير الإعلام إلى أن مبادرة «كاميرا بحرينية» التي تحمل في نسختها الثانية طابع الأفلام الوثائقية القصيرة، تمثل منصة قيمة للإبداع والتميز، حيث تستهدف صنع ذاكرة وطنية مجتمعية عبر تسليط الضوء على شخصيات بحرينية تركت بصمة تجسد القيم الإنسانية والوطنية في المملكة.
من جهته، أكد اللواء محمد بن دينه المشرف العام على المكتب التنفيذي لـ«بحريننا» أن مبادرة «كاميرا بحرينية»، تأتي انطلاقاً مما تمتلكه مملكة البحرين من إرث فني أصيل وقامات وطنية وحضارية، وتعد في جوهرها ومضمونها الفني، تجسيداً لقيم الفخر والاعتزاز النابعة من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والتي تمثل المنطلق الأساسي للخطة الوطنية ومبادراتها، منوهًا بدعم ومتابعة الفريق أول وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق الطموح بإطلاق هذا المشروع الوطني بما يحمله من ملامح فنية أصيلة.
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