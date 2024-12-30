تسمية مركز ((اليوبيل الفضي للسكري)) تقديرا لمكرمة الملك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية، تسمية المركز الجديد باسم «مركز اليوبيل الفضي للسكري»، وذلك تقديرًا لاحتفالات مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مقاليد الحكم.
ورفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المعظم على مكرمته السامية التي جعلت هذا المشروع الوطني واقعًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس الرؤية الملكية السديدة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها مرض السكري، الذي يُعد تحديًا صحيا كبيرا في المملكة.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالله أن المركز الجديد سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمعية، حيث سيسهم في تقديم برامج تدريبية وتثقيفية متقدمة تهدف إلى تعزيز وعي المرضى وذويهم بطرق الوقاية والسيطرة على المرض. كما أشار إلى أن المركز سيكون مكملًا للجهود التي تبذلها المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة في المملكة.
من جانبها، أعربت الدكتورة مريم الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن بالغ شكرها وامتنانها لجلالة الملك المعظم على دعمه السخي بتخصيص أرض المشروع والمساهمة في بناء المركز، مشيرة إلى أن تسمية المركز بـ«مركز اليوبيل الفضي للسكري» تعد تعبيرًا عن اعتزاز الجمعية بالإنجازات الوطنية التي تحققت خلال عهد جلالته. وأضافت أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه على المستويين الوطني والإقليمي، وسيوفر خدمات متميزة لجميع المواطنين والمقيمين، مؤكدة أن هذه التسمية تحمل رمزية خاصة تبرز أهمية تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع.
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