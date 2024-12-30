تسمية مركز ((اليوبيل الفضي للسكري)) تقديرا لمكرمة الملك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬مكرمته‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬واقعًا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تعكس‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السديدة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬مرض‭ ‬السكري،‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬تحديًا‭ ‬صحيا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬‮

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وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬الجديد‭ ‬سيشكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الجمعية،‭ ‬حيث‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وتثقيفية‭ ‬متقدمة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وعي‭ ‬المرضى‭ ‬وذويهم‭ ‬بطرق‭ ‬الوقاية‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬المرض‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬سيكون‭ ‬مكملًا‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية،‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرها‭ ‬وامتنانها‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬السخي‭ ‬بتخصيص‭ ‬أرض‭ ‬المشروع‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المركز،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تسمية‭ ‬المركز‭ ‬بـ‮«‬مركز‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬للسكري‮»‬‭ ‬تعد‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬الجمعية‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬خلال‭ ‬عهد‭ ‬جلالته‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يُعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والإقليمي،‭ ‬وسيوفر‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التسمية‭ ‬تحمل‭ ‬رمزية‭ ‬خاصة‭ ‬تبرز‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬لدى‭ ‬المجتمع‭. ‬

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