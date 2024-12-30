محافظ العاصمة والسفير الفرنسي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬المحافظ‭ ‬بالسفير‭ ‬الفرنسي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬السفير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬بمتانة‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين،‭ ‬مثنياً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المجتمعية‭.‬

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