محافظ العاصمة والسفير الفرنسي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، في مكتبه بمبنى المحافظة في القضيبية، ايريك جيروتيلم سفير الجمهورية الفرنسية الصديقة لدى مملكة البحرين، حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
وخلال اللقاء رحب المحافظ بالسفير الفرنسي، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور ونمو على المستويات كافة، مشيرًا إلى الجهود الطيبة التي يبذلها السفير في تطوير وتنمية التعاون بين البلدين.
من جانبه أشاد السفير الفرنسي بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين، مثنياً في الوقت ذاته على الدور الذي تقوم به محافظة العاصمة في تقديم الخدمات المجتمعية.
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