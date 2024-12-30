إشادات بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بعد رحيله عن مئة عام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬توالت‭ ‬الإشادات‭ ‬بالرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسبق‭ ‬جيمي‭ ‬كارتر‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬مئة‭ ‬عام،‭ ‬تاركا‭ ‬إرثا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬شتى‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬مرورا‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والديمقراطية‭. ‬

وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الديمقراطي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬جيل‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬أمريكا‭ ‬والعالم‭ ‬فقدا‭ ‬زعيما‭ ‬ورجل‭ ‬دولة‭ ‬ورجل‭ ‬عمل‭ ‬إنساني‭ ‬استثنائيا‭. ‬رجل‭ ‬مبادئ‭ ‬وإيمان‭ ‬وتواضع‮»‬‭. ‬ولاحقا،‭ ‬وجّه‭ ‬بايدن‭ ‬خطابا‭ ‬إلى‭ ‬الأمة‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬من‭ ‬جزر‭ ‬فيرجن‭ ‬الأمريكية‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬إنّ‭ ‬سلفه‭ ‬الديمقراطي‭ ‬‮«‬عاش‭ ‬حياة‭ ‬لا‭ ‬تقاس‭ ‬بالأقوال‭ ‬بل‭ ‬بالأفعال‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أصدر‭ ‬بايدن‭ ‬مرسوما‭ ‬أعلن‭ ‬فيه‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬يوم‭ ‬حداد‭ ‬وطني‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬التحدّيات‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬جيمي‭ ‬كرئيس‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬محوري‭ ‬لبلدنا،‭ ‬وقد‭ ‬فعل‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعه‭ ‬لتحسين‭ ‬حياة‭ ‬جميع‭ ‬الأمريكيين‭. ‬لهذا‭ ‬السبب،‭ ‬نحن‭ ‬جميعا‭ ‬مدينون‭ ‬له‭ ‬بالامتنان‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬عن‭ ‬كارتر‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬دوره‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬التوصّل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقية‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬سيظلّ‭ ‬محفورا‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬التاريخ‭ ‬البيضاء‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬أتقدّم‭ ‬بخالص‭ ‬التعازي‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسبق‭ ‬جيمي‭ ‬كارتر،‭ ‬وإلى‭ ‬رئيس‭ ‬وشعب‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬الأمريكية‮»‬،‭ ‬منوّها‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬كارتر‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬كامب‭ ‬ديفيد‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬1978،‭ ‬والتي‭ ‬أفضت‭ ‬إلى‭ ‬أول‭ ‬معاهدة‭ ‬سلام‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ودولة‭ ‬عربية‭. ‬

قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬إن‭ ‬العالم‭ ‬سيذكر‭ ‬كارتر‭ ‬‮«‬لتضامنه‭ ‬مع‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬ضعفا،‭ ‬ودماثته‭ ‬الدائمة‭ ‬وإيمانه‭ ‬الثابت‭ ‬بالصالح‭ ‬العام‭ ‬وإنسانيتنا‭ ‬المشتركة‮»‬‭. ‬

أعرب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبرييسوس‭ ‬عن‭ ‬حزنه‭ ‬العميق‭ ‬لوفاة‭ ‬كارتر،‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬أنقذ‭ ‬حياة‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬يحصى‭ ‬من‭ ‬الناس‮»‬‭ ‬بفضل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬لمكافحة‭ ‬الأمراض‭. ‬

وأشار‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الالتزام‭ ‬الراسخ‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬كارتر،‭ ‬بدافع‭ ‬من‭ ‬الإيمان‭ ‬المسيحي‭ ‬العميق،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المصالحة‭ ‬والسلام‭ ‬بين‭ ‬الشعوب،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وعن‭ ‬حياة‭ ‬حسنة‭ ‬للفقراء‭ ‬والمحتاجين‮»‬‭. ‬

وأعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تعازيها‭ ‬العميقة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬كارتر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬أمريكي‭ ‬يعترف‭ ‬بجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭.

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كما‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حزنه‭ ‬الكبير‮»‬‭ ‬لوفاة‭ ‬كارتر،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬لطالما‭ ‬قدّم‭ ‬مساهمة‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الصينية‭ ‬الأمريكية‭ ‬وتشجيع‭ ‬المبادلات‭ ‬الودية‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسبق‭ ‬جيمي‭ ‬كارتر‭ ‬كان‭ ‬المشجع‭ ‬وصانع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإقامة‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭: ‬‮«‬فقدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مناضلا‭ ‬ملتزما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الديموقراطية‭. ‬فقد‭ ‬العالم‭ ‬وسيطا‭ ‬مهما‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬أنّ‭ ‬كارتر‭ ‬‮«‬دافع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬الأكثر‭ ‬ضعفا‭ ‬وقاد‭ ‬بلا‭ ‬كلل‭ ‬النضال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬تعاطفها‭ ‬العميق‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬ومع‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‮»‬‭. ‬

ولفت‭ ‬العاهل‭ ‬البريطاني‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬‮«‬كرّس‭ ‬حياته‭ ‬للعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬كارتر،‭ ‬مدفوعا‭ ‬بإيمانه‭ ‬وقيمه‭ ‬العميقة،‮»‬‭ ‬كان‭ ‬رمزا‭ ‬‮«‬للخدمة‭ ‬المتفانية‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬تكريسه‭ ‬‮«‬حياته‭ ‬بكاملها‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬داخل‭ ‬بلاده‭ ‬وخارجها‮»‬‭. ‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسبانية‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬بـ«أحد‭ ‬أكثر‭ ‬القادة‭ ‬التزاما‭ ‬بالعدالة‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬‮«‬سيظل‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬دائما‭ ‬لدفاعه‭ ‬عن‭ ‬الديمقراطيات‭ ‬وتفانيه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‮»‬‭.‬