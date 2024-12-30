Tuesday, 31 December 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إشادات بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بعد رحيله عن مئة عام

12/30/2024 7:14:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬توالت‭ ‬الإشادات‭ ‬بالرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسبق‭ ‬جيمي‭ ‬كارتر‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬مئة‭ ‬عام،‭ ‬تاركا‭ ‬إرثا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬شتى‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬مرورا‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والديمقراطية‭. ‬

وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الديمقراطي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬جيل‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬أمريكا‭ ‬والعالم‭ ‬فقدا‭ ‬زعيما‭ ‬ورجل‭ ‬دولة‭ ‬ورجل‭ ‬عمل‭ ‬إنساني‭ ‬استثنائيا‭. ‬رجل‭ ‬مبادئ‭ ‬وإيمان‭ ‬وتواضع‮»‬‭. ‬ولاحقا،‭ ‬وجّه‭ ‬بايدن‭ ‬خطابا‭ ‬إلى‭ ‬الأمة‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬من‭ ‬جزر‭ ‬فيرجن‭ ‬الأمريكية‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬إنّ‭ ‬سلفه‭ ‬الديمقراطي‭ ‬‮«‬عاش‭ ‬حياة‭ ‬لا‭ ‬تقاس‭ ‬بالأقوال‭ ‬بل‭ ‬بالأفعال‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أصدر‭ ‬بايدن‭ ‬مرسوما‭ ‬أعلن‭ ‬فيه‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬يوم‭ ‬حداد‭ ‬وطني‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬التحدّيات‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬جيمي‭ ‬كرئيس‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬محوري‭ ‬لبلدنا،‭ ‬وقد‭ ‬فعل‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعه‭ ‬لتحسين‭ ‬حياة‭ ‬جميع‭ ‬الأمريكيين‭. ‬لهذا‭ ‬السبب،‭ ‬نحن‭ ‬جميعا‭ ‬مدينون‭ ‬له‭ ‬بالامتنان‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬عن‭ ‬كارتر‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬دوره‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬التوصّل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقية‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬سيظلّ‭ ‬محفورا‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬التاريخ‭ ‬البيضاء‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬أتقدّم‭ ‬بخالص‭ ‬التعازي‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسبق‭ ‬جيمي‭ ‬كارتر،‭ ‬وإلى‭ ‬رئيس‭ ‬وشعب‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬الأمريكية‮»‬،‭ ‬منوّها‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬كارتر‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬كامب‭ ‬ديفيد‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬1978،‭ ‬والتي‭ ‬أفضت‭ ‬إلى‭ ‬أول‭ ‬معاهدة‭ ‬سلام‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ودولة‭ ‬عربية‭. ‬

قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬إن‭ ‬العالم‭ ‬سيذكر‭ ‬كارتر‭ ‬‮«‬لتضامنه‭ ‬مع‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬ضعفا،‭ ‬ودماثته‭ ‬الدائمة‭ ‬وإيمانه‭ ‬الثابت‭ ‬بالصالح‭ ‬العام‭ ‬وإنسانيتنا‭ ‬المشتركة‮»‬‭. ‬

أعرب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبرييسوس‭ ‬عن‭ ‬حزنه‭ ‬العميق‭ ‬لوفاة‭ ‬كارتر،‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬أنقذ‭ ‬حياة‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬يحصى‭ ‬من‭ ‬الناس‮»‬‭ ‬بفضل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬لمكافحة‭ ‬الأمراض‭. ‬

وأشار‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الالتزام‭ ‬الراسخ‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬كارتر،‭ ‬بدافع‭ ‬من‭ ‬الإيمان‭ ‬المسيحي‭ ‬العميق،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المصالحة‭ ‬والسلام‭ ‬بين‭ ‬الشعوب،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وعن‭ ‬حياة‭ ‬حسنة‭ ‬للفقراء‭ ‬والمحتاجين‮»‬‭. ‬

وأعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تعازيها‭ ‬العميقة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬كارتر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬أمريكي‭ ‬يعترف‭ ‬بجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭.

كما‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حزنه‭ ‬الكبير‮»‬‭ ‬لوفاة‭ ‬كارتر،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬لطالما‭ ‬قدّم‭ ‬مساهمة‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الصينية‭ ‬الأمريكية‭ ‬وتشجيع‭ ‬المبادلات‭ ‬الودية‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسبق‭ ‬جيمي‭ ‬كارتر‭ ‬كان‭ ‬المشجع‭ ‬وصانع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإقامة‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭: ‬‮«‬فقدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مناضلا‭ ‬ملتزما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الديموقراطية‭. ‬فقد‭ ‬العالم‭ ‬وسيطا‭ ‬مهما‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬أنّ‭ ‬كارتر‭ ‬‮«‬دافع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬الأكثر‭ ‬ضعفا‭ ‬وقاد‭ ‬بلا‭ ‬كلل‭ ‬النضال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬تعاطفها‭ ‬العميق‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬ومع‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‮»‬‭. ‬

ولفت‭ ‬العاهل‭ ‬البريطاني‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬‮«‬كرّس‭ ‬حياته‭ ‬للعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬كارتر،‭ ‬مدفوعا‭ ‬بإيمانه‭ ‬وقيمه‭ ‬العميقة،‮»‬‭ ‬كان‭ ‬رمزا‭ ‬‮«‬للخدمة‭ ‬المتفانية‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬تكريسه‭ ‬‮«‬حياته‭ ‬بكاملها‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬داخل‭ ‬بلاده‭ ‬وخارجها‮»‬‭. ‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسبانية‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬بـ«أحد‭ ‬أكثر‭ ‬القادة‭ ‬التزاما‭ ‬بالعدالة‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬‮«‬سيظل‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬دائما‭ ‬لدفاعه‭ ‬عن‭ ‬الديمقراطيات‭ ‬وتفانيه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‮»‬‭.‬

MENAFN30122024000055011008ID1109043286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث