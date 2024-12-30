Tuesday, 31 December 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رابطة الدوري السعودي تستعد للانتقالات الشتوية

12/30/2024 7:14:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشفت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬عن‭ ‬تحضيراتها‭ ‬لفترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬المقبلة،‭ ‬والتي‭ ‬ستنطلق‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2025م‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬بتوفير‭ ‬متطلبات‭ ‬الأندية،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬والحوكمة‭ ‬ورعاية‭ ‬اللاعبين،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الرابطة‭ ‬أنها‭ ‬عقدت‭ ‬عدة‭ ‬ورش‭ ‬مكثفة‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬لتحديد‭ ‬احتياجاتها‭ ‬وأهدافها‭ ‬الخاصة،‭ ‬حيث‭ ‬ستعمل‭ ‬الرابطة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الأندية‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬للاعبين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تسهيل‭ ‬الانتقالات‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية‭.‬

وبينت‭ ‬الرابطة‭ ‬أنه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬بالسماح‭ ‬لأندية‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬غير‭ ‬السعوديين‭ ‬تحت‭ (‬21‭) ‬سنة،‭ ‬فإن‭ ‬الأندية‭ ‬سجلت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الصيفية‭ ‬الماضية‭ (‬16‭) ‬لاعبًا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ (‬36‭) ‬مقعدًا‭ ‬متاحًا‭ ‬للأندية‭ ‬الـ‭(‬18‭) ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬حيث‭ ‬تعاقد‭ (‬13‭) ‬ناديًا‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬خمسة‭ ‬أندية‭ ‬بأي‭ ‬تعاقد،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفرصة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متاحة‭ ‬لبعض‭ ‬الأندية‭ ‬لتعزيز‭ ‬تشكيلاتها‭ ‬بهذه‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭.‬

كما‭ ‬كشفت‭ ‬الرابطة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬أندية‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودية‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬المسموح‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأجانب‭ ‬فوق‭ ‬21‭ ‬عاماً‭ ‬بنهاية‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الماضية،‭ ‬بعدد‭ ‬بلغ‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬لكل‭ ‬نادٍ،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إبرام‭ ‬تعاقدات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الشتوية‭ ‬المقبلة‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إنهاء‭ ‬عقود‭ ‬لاعبين‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬لاعبين‭ ‬مسجلين‭ ‬في‭ ‬القوائم‭ ‬الحالية‭ ‬للفرق‭ ‬المشاركة،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أنها‭ ‬ستتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬ولجنة‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬رغبات‭ ‬الأندية‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬امتثال‭ ‬الأندية‭ ‬للسياسات‭ ‬والاشتراطات‭ ‬اللازمة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭. ‬

وعن‭ ‬أبرز‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الحالي‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الماضية،‭ ‬أوضحت‭ ‬الرابطة‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬أعمار‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬قد‭ ‬انخفض‭ ‬من‭ ‬27‭.‬6‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬26.2‭ ‬عاما،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تسجيلهم‭ ‬115‭ ‬لاعبًا،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المغادرين‭ ‬من‭ ‬المحليين‭ ‬132‭ ‬لاعبًا‭ ‬بسبب‭ ‬انتهاء‭ ‬عقود‭ ‬أو‭ ‬بيعها‭ ‬وإلغائها،‭ ‬أما‭ ‬اللاعبون‭ ‬الأجانب‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وصل‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬التعاقدات‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬101‭ ‬لاعب،‭ ‬مقابل‭ ‬32‭ ‬لاعبًا‭ ‬غادروا‭ ‬لأسباب‭ ‬نهاية‭ ‬العقد‭ ‬أو‭ ‬بيعها‭ ‬أو‭ ‬إلغائها‭.‬

MENAFN30122024000055011008ID1109043283

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث