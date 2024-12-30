رابطة الدوري السعودي تستعد للانتقالات الشتوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشفت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬عن‭ ‬تحضيراتها‭ ‬لفترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬المقبلة،‭ ‬والتي‭ ‬ستنطلق‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2025م‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬بتوفير‭ ‬متطلبات‭ ‬الأندية،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬والحوكمة‭ ‬ورعاية‭ ‬اللاعبين،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الرابطة‭ ‬أنها‭ ‬عقدت‭ ‬عدة‭ ‬ورش‭ ‬مكثفة‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬لتحديد‭ ‬احتياجاتها‭ ‬وأهدافها‭ ‬الخاصة،‭ ‬حيث‭ ‬ستعمل‭ ‬الرابطة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الأندية‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬للاعبين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تسهيل‭ ‬الانتقالات‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية‭.‬

وبينت‭ ‬الرابطة‭ ‬أنه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬بالسماح‭ ‬لأندية‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬غير‭ ‬السعوديين‭ ‬تحت‭ (‬21‭) ‬سنة،‭ ‬فإن‭ ‬الأندية‭ ‬سجلت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الصيفية‭ ‬الماضية‭ (‬16‭) ‬لاعبًا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ (‬36‭) ‬مقعدًا‭ ‬متاحًا‭ ‬للأندية‭ ‬الـ‭(‬18‭) ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬حيث‭ ‬تعاقد‭ (‬13‭) ‬ناديًا‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬خمسة‭ ‬أندية‭ ‬بأي‭ ‬تعاقد،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفرصة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متاحة‭ ‬لبعض‭ ‬الأندية‭ ‬لتعزيز‭ ‬تشكيلاتها‭ ‬بهذه‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭.‬

كما‭ ‬كشفت‭ ‬الرابطة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬أندية‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودية‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬المسموح‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأجانب‭ ‬فوق‭ ‬21‭ ‬عاماً‭ ‬بنهاية‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الماضية،‭ ‬بعدد‭ ‬بلغ‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬لكل‭ ‬نادٍ،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إبرام‭ ‬تعاقدات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الشتوية‭ ‬المقبلة‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إنهاء‭ ‬عقود‭ ‬لاعبين‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬لاعبين‭ ‬مسجلين‭ ‬في‭ ‬القوائم‭ ‬الحالية‭ ‬للفرق‭ ‬المشاركة،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أنها‭ ‬ستتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬ولجنة‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬رغبات‭ ‬الأندية‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬امتثال‭ ‬الأندية‭ ‬للسياسات‭ ‬والاشتراطات‭ ‬اللازمة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭. ‬

وعن‭ ‬أبرز‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الحالي‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الماضية،‭ ‬أوضحت‭ ‬الرابطة‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬أعمار‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬قد‭ ‬انخفض‭ ‬من‭ ‬27‭.‬6‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬26.2‭ ‬عاما،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تسجيلهم‭ ‬115‭ ‬لاعبًا،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المغادرين‭ ‬من‭ ‬المحليين‭ ‬132‭ ‬لاعبًا‭ ‬بسبب‭ ‬انتهاء‭ ‬عقود‭ ‬أو‭ ‬بيعها‭ ‬وإلغائها،‭ ‬أما‭ ‬اللاعبون‭ ‬الأجانب‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وصل‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬التعاقدات‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬101‭ ‬لاعب،‭ ‬مقابل‭ ‬32‭ ‬لاعبًا‭ ‬غادروا‭ ‬لأسباب‭ ‬نهاية‭ ‬العقد‭ ‬أو‭ ‬بيعها‭ ‬أو‭ ‬إلغائها‭.‬