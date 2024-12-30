رابطة الدوري السعودي تستعد للانتقالات الشتوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أمس الإثنين عن تحضيراتها لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي ستنطلق في الأول من شهر يناير 2025م وتستمر حتى يوم 30 من الشهر ذاته، وذلك في إطار التزامها بتوفير متطلبات الأندية، وتقديم الدعم في التخطيط والحوكمة ورعاية اللاعبين، علاوة على تحسين الاستدامة المالية.
وأوضحت الرابطة أنها عقدت عدة ورش مكثفة مع أندية دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية، لتحديد احتياجاتها وأهدافها الخاصة، حيث ستعمل الرابطة على دعم الأندية لضمان استمرار تحقيق النجاح للاعبين، بما في ذلك تسهيل الانتقالات بين الأندية المحلية.
وبينت الرابطة أنه بناءً على القرار الصادر بالسماح لأندية دوري روشن بالتعاقد مع اللاعبين غير السعوديين تحت (21) سنة، فإن الأندية سجلت خلال الفترة الصيفية الماضية (16) لاعبًا من أصل (36) مقعدًا متاحًا للأندية الـ(18) في الدوري، حيث تعاقد (13) ناديًا مع لاعب واحد على الأقل، بينما لم تقم خمسة أندية بأي تعاقد، مشيرةً إلى أن الفرصة لا تزال متاحة لبعض الأندية لتعزيز تشكيلاتها بهذه الفئة العمرية.
كما كشفت الرابطة أن جميع أندية دوري روشن السعودية قد وصلت إلى الحد الأقصى المسموح بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب فوق 21 عاماً بنهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدد بلغ ثمانية لاعبين لكل نادٍ، مؤكدة أنه لا يمكن إبرام تعاقدات جديدة في الفترة الشتوية المقبلة إلا في حال إنهاء عقود لاعبين أو بيع لاعبين مسجلين في القوائم الحالية للفرق المشاركة، مؤكدةً أنها ستتعاون مع الأندية ولجنة الاستدامة المالية على تسهيل تنفيذ رغبات الأندية مع ضرورة امتثال الأندية للسياسات والاشتراطات اللازمة المعمول بها.
وعن أبرز النتائج الإيجابية التي حققها دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أوضحت الرابطة أن متوسط أعمار اللاعبين في الدوري قد انخفض من 27.6 عام إلى 26.2 عاما، كما بلغ عدد اللاعبين المحليين الذين تم تسجيلهم 115 لاعبًا، فيما بلغ عدد اللاعبين المغادرين من المحليين 132 لاعبًا بسبب انتهاء عقود أو بيعها وإلغائها، أما اللاعبون الأجانب فقد بلغ عدد من وصل في ملف التعاقدات الجديدة إلى 101 لاعب، مقابل 32 لاعبًا غادروا لأسباب نهاية العقد أو بيعها أو إلغائها.
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