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الأندية المصرية تهيمن إفريقيا

12/30/2024 7:14:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬هيمنت‭ ‬الأندية‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬مسابقات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإفريقية‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬واكتفى‭ ‬‮«‬الفراعنة‮»‬‭ ‬بثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬عُرف‭ ‬بـ«عام‭ ‬الحزن‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رموز‭ ‬الرياضة‭.‬

وشهدت‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬إخفاق‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬حيث‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬وودع‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬بالخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

وعقب‭ ‬البطولة‭ ‬رحل‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬روي‭ ‬فيتوريا‭ ‬ليتولى‭ ‬الأسطورة‭ ‬السابق‭ ‬حسام‭ ‬حسن‭ ‬المهمة،‭ ‬ويقود‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬بلوغ‭ ‬نهائيات‭ ‬2025‭ ‬بالمغرب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعته‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وبلغ‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬فيما‭ ‬نجح‭ ‬منتخبا‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬وتحت‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬في‭ ‬2025‭.‬

وسيطر‭ ‬الثنائي‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬على‭ ‬الألقاب‭ ‬القارية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬الأهلي‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬للمرة‭ ‬الـ12‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬الزمالك‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ (‬الكونفدرالية‭) ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬ثم‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬السوبر‭ ‬الإفريقي‭. ‬وفاز‭ ‬الأهلي‭ ‬بلقب‭ ‬أفضل‭ ‬ناد‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ (‬كاف‭).‬

وأحرز‭ ‬الأهلي‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬إفريقيا‭ ‬وآسيا‭ ‬والهادئ‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفقد‭ ‬فرصة‭ ‬خوض‭ ‬النهائي‭ ‬بالخسارة‭ ‬من‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

كما‭ ‬تعرف‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬على‭ ‬منافسيه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬2025‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬أوقعته‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الافتتاح،‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬تضم‭ ‬أيضاً‭ ‬بالميراس‭ ‬البرازيلي‭ ‬وبورتو‭ ‬البرتغالي‭.‬

محليا،‭ ‬توج‭ ‬الأهلي‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬مصر‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬أقيمت‭ ‬مباراته‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬ثم‭ ‬احتفظ‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬والـ44‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬طويل‭ ‬مع‭ ‬بيراميدز،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬الأخير‭ ‬لقب‭ ‬الكأس‭ ‬ليكون‭ ‬أول‭ ‬لقب‭ ‬يدخل‭ ‬خزانة‭ ‬النادي‭. ‬وتوج‭ ‬الأهلي‭ ‬بلقب‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬بعدما‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬الزمالك‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬












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