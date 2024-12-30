الأندية المصرية تهيمن إفريقيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (أ ف ب): هيمنت الأندية المصرية على مسابقات كرة القدم الإفريقية في 2024 واكتفى «الفراعنة» بثلاث ميداليات متنوعة في أولمبياد باريس، في عام عُرف بـ«عام الحزن» بعد رحيل عدد من رموز الرياضة.
وشهدت بداية العام إخفاق المنتخب المصري لكرة القدم في كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج، حيث فشل في تحقيق أي فوز وودع البطولة من دور الـ16 بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.
وعقب البطولة رحل المدرب البرتغالي روي فيتوريا ليتولى الأسطورة السابق حسام حسن المهمة، ويقود مصر إلى بلوغ نهائيات 2025 بالمغرب، بالإضافة إلى صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026.
وبلغ المنتخب الأولمبي نصف نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 قبل أن ينهي المنافسات في المركز الرابع، فيما نجح منتخبا تحت 17 وتحت 20 سنة في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في 2025.
وسيطر الثنائي الأهلي والزمالك على الألقاب القارية على مستوى الأندية حيث توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 القياسية في تاريخه، فيما فاز الزمالك بلقب كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) للمرة الثانية، ثم تغلب على الأهلي بركلات الترجيح في السوبر الإفريقي. وفاز الأهلي بلقب أفضل ناد في إفريقيا في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي (كاف).
وأحرز الأهلي لقب كأس إفريقيا وآسيا والهادئ بالفوز على العين الإماراتي في كأس القارات للأندية، قبل أن يفقد فرصة خوض النهائي بالخسارة من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح.
كما تعرف الفريق الأحمر على منافسيه في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، حيث أوقعته القرعة في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في مباراة الافتتاح، في مجموعة تضم أيضاً بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.
محليا، توج الأهلي بلقب كأس مصر 2023 الذي أقيمت مباراته النهائية في مارس الماضي، ثم احتفظ بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي والـ44 في تاريخه بعد صراع طويل مع بيراميدز، فيما حقق الأخير لقب الكأس ليكون أول لقب يدخل خزانة النادي. وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري بعدما تفوق على الزمالك بركلات الترجيح.
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