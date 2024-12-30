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خروج مخيب لليونان وتسيتسيباس

12/30/2024 7:14:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيرث‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خرجت‭ ‬اليونان‭ ‬ونجمها‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬خالية‭ ‬الوفاض‭ ‬بخسارتها‭ ‬أمام‭ ‬كازاخستان‭ ‬أمس‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬للمنتخبات‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬في‭ ‬بيرث‭.‬

خرجت‭ ‬اليونان‭ ‬خالية‭ ‬الوفاض‭ ‬بخسارتها‭ ‬0‭-‬3‭ ‬أمام‭ ‬كازاخستان‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬إسبانيا‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬الجمعة‭.‬

وتلقى‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬ضربة‭ ‬قاسية‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬عقب‭ ‬نتائجه‭ ‬المتواضعة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بتراجعه‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬11‭ ‬عالميا،‭ ‬بخسارته‭ ‬امام‭ ‬ألكسندر‭ ‬شفنتشنكو‭ ‬الـ78‭ ‬عالميا‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬0-7‭). ‬وكان‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬قد‭ ‬قاد‭ ‬اليونان‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬اسبانيا‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬السبت،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬بابلو‭ ‬كارينيو‭ ‬بوستا‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و4‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3،‭ ‬وحسم‭ ‬مع‭ ‬ماريا‭ ‬ساكَّاري‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬إيفوني‭ ‬كافاييه‭ ‬وسيرخيو‭ ‬مارتوس‭ ‬4-6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و10‭-‬6‭.‬

ومنحت‭ ‬إيلينا‭ ‬ريباكينا،‭ ‬السادسة‭ ‬عالميا‭ ‬وبطلة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬2022،‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لكازاخستان‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬ساكَّاري‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3‭. ‬ووصف‭ ‬شفتشينكو‭ ‬هزيمته‭ ‬لتسيتسيباس‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‮»‬‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاته‭ ‬اليوم‭. ‬لكنني‭ ‬لعبت‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬حقًا‭ ‬ووجدت‭ ‬اللحظة‭ ‬المناسبة‭ ‬للفوز‭ ‬بهذه‭ ‬المباراة‭. ‬ستُسجل‭ ‬بالتأكيد‭ ‬في‭ ‬سجلي‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬انتصاراتي‮»‬‭.‬

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