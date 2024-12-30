خروج مخيب لليونان وتسيتسيباس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيرث - (أ ف ب): خرجت اليونان ونجمها ستيفانوس تسيتسيباس خالية الوفاض بخسارتها أمام كازاخستان أمس ضمن منافسات المجموعة الثانية من مسابقة كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة في كرة المضرب في بيرث.
خرجت اليونان خالية الوفاض بخسارتها 0-3 أمام كازاخستان التي بلغت ربع النهائي بعدما كانت تغلبت على إسبانيا 2-1 في الجولة الاولى الجمعة.
وتلقى تسيتسيباس ضربة قاسية في سعيه الى تعزيز الثقة عقب نتائجه المتواضعة في عام 2024 بتراجعه الى المركز 11 عالميا، بخسارته امام ألكسندر شفنتشنكو الـ78 عالميا 4-6 و6-7 (0-7). وكان تسيتسيباس قد قاد اليونان الى الفوز على اسبانيا 2-1 في الجولة الاولى السبت، بفوزه على بابلو كارينيو بوستا 6-4 و4-6 و6-3، وحسم مع ماريا ساكَّاري مباراة الزوجي على حساب إيفوني كافاييه وسيرخيو مارتوس 4-6 و6-3 و10-6.
ومنحت إيلينا ريباكينا، السادسة عالميا وبطلة ويمبلدون 2022، بطاقة التأهل الى ربع النهائي لكازاخستان بفوزها على ساكَّاري 6-4 و6-3. ووصف شفتشينكو هزيمته لتسيتسيباس بأنها «واحدة من أفضل» المباريات في مسيرته، مضيفا «لم يكن في أفضل حالاته اليوم. لكنني لعبت بشكل جيد حقًا ووجدت اللحظة المناسبة للفوز بهذه المباراة. ستُسجل بالتأكيد في سجلي كواحد من أفضل انتصاراتي».
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