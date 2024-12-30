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السعودية لمواصلة انتفاضتها أمام عمان

12/30/2024 7:14:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تبحث‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬مواصلة‭ ‬تعويض‭ ‬بدايتها‭ ‬البطيئة‭ ‬عندما‭ ‬تلاقي‭ ‬عمان‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ (‬خليجي‭ ‬26‭) ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬وكانت‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬البطولة‭ ‬بتشكيلة‭ ‬أساسية،‭ ‬منيت‭ ‬بهزيمة‭ ‬افتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ ‬2‭-‬3،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقلب‭ ‬تأخرها‭ ‬أمام‭ ‬اليمن‭ ‬الجريح‭ ‬بهدفين‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬3‭-‬2‭.‬

لكن‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬العائد‭ ‬هيرفيه‭ ‬رونار،‭ ‬قدموا‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬وحققوا‭ ‬الفوز‭ ‬3‭-‬1‭ ‬أمام‭ ‬نحو‭ ‬55‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬بركلة‭ ‬جزاء‭ ‬نجمهم‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬وثنائية‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬المهاجم‭ ‬عبدالله‭ ‬الحمدان‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬رضاه‭ ‬رغم‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬كتب‭ ‬رونار‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬المقال‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‮»‬‭ ‬يا‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬ليلة‭ ‬لفريقنا‭ ‬ولكرة‭ ‬القدم‭ ‬السعودية‭. ‬فخورون‭ ‬بتأمين‭ ‬مكاننا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭. ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والتصميم‭ ‬والروح‭ ‬المذهلة‭ ‬للاعبينا‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الملعب‮»‬‭. ‬وتبحث‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬رابع‭ ‬بعد‭ ‬1994‭ ‬و2002‭ ‬و2003‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تطمح‭ ‬عمان‭ ‬إلى‭ ‬تأكيد‭ ‬تخصصها‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬والسادسة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.‬

ومنذ‭ ‬اعتماد‭ ‬نظام‭ ‬الإقصائيات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬تأهلت‭ ‬عمان‭ ‬البطلة‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬2009‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬السعودية‭ ‬و2017‭ ‬أمام‭ ‬الإمارات،‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ (‬رقم‭ ‬قياسي‭) ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬عندما‭ ‬خسرت‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬2‭-‬3‭.‬

وقال‭ ‬رشيد‭ ‬جابر‭ ‬مدرب‭ ‬عمان‭ ‬الذي‭ ‬يدين‭ ‬له‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬بتحسن‭ ‬نتائجه‭ ‬منذ‭ ‬استلام‭ ‬قيادته‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬بديلاً‭ ‬للتشيكي‭ ‬ياروسلاف‭ ‬شيلهافي‭ ‬‮«‬حساسية‭ ‬اللقاء‭ ‬وحسابات‭ ‬التأهل‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬مستوانا،‭ ‬ولاعبونا‭ ‬استشعروا‭ ‬المسؤولية‭ ‬بعد‭ ‬التأخر‭ ‬بهدف‭ ‬وعادوا‭ ‬في‭ ‬اللقاء‮»‬‭.‬


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