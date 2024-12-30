السعودية لمواصلة انتفاضتها أمام عمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت - (أ ف ب): تبحث السعودية عن مواصلة تعويض بدايتها البطيئة عندما تلاقي عمان اليوم الثلاثاء في نصف كأس الخليج (خليجي 26) في كرة القدم. وكانت السعودية التي تخوض البطولة بتشكيلة أساسية، منيت بهزيمة افتتاحية أمام البحرين 2-3، قبل أن تقلب تأخرها أمام اليمن الجريح بهدفين إلى فوز في الرمق الأخير 3-2.
لكن رجال المدرب الفرنسي العائد هيرفيه رونار، قدموا مباراة جيدة أمام العراق حامل اللقب في ختام دور المجموعات وحققوا الفوز 3-1 أمام نحو 55 ألف متفرج، بركلة جزاء نجمهم سالم الدوسري وثنائية متأخرة من المهاجم عبدالله الحمدان.
وبعد أن عبر عن عدم رضاه رغم تحقيق الفوز، كتب رونار الذي حل بدلا من الإيطالي روبرتو مانشيني المقال بسبب سوء النتائج في تصفيات مونديال 2026» يا لها من ليلة لفريقنا ولكرة القدم السعودية. فخورون بتأمين مكاننا في نصف نهائي كأس الخليج. هذا الإنجاز هو نتيجة العمل الجاد والتصميم والروح المذهلة للاعبينا داخل وخارج الملعب». وتبحث السعودية عن لقب رابع بعد 1994 و2002 و2003.
في المقابل، تطمح عمان إلى تأكيد تخصصها بالتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية تواليا والسادسة في تاريخها.
ومنذ اعتماد نظام الإقصائيات في البطولة عام 2004، تأهلت عمان البطلة مرتين في 2009 على حساب السعودية و2017 أمام الإمارات، إلى النهائي خمس مرات (رقم قياسي) كان آخرها في النسخة الماضية في 2023 عندما خسرت أمام العراق بعد التمديد 2-3.
وقال رشيد جابر مدرب عمان الذي يدين له منتخب بلاده بتحسن نتائجه منذ استلام قيادته في سبتمبر بديلاً للتشيكي ياروسلاف شيلهافي «حساسية اللقاء وحسابات التأهل أثرت على مستوانا، ولاعبونا استشعروا المسؤولية بعد التأخر بهدف وعادوا في اللقاء».
MENAFN30122024000055011008ID1109043276
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.