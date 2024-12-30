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لا نزال ((بعيدين))

12/30/2024 7:14:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬إن‭ ‬المحادثات‭ ‬بشأن‭ ‬تجديد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬ليفربول‭ ‬لم‭ ‬تتقدم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬تألقه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬المضيف‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬يونايتد‭ ‬5‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ومساهمته‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬ابتعاده‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتا‭.‬

وسجل‭ ‬‮«‬الفرعون‮»‬‭ ‬المصري‭ ‬هدفًا‭ ‬وصنع‭ ‬آخرين‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬20،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬مباراة‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

ويعتبر‭ ‬صلاح‭ ‬أحد‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زميليه‭ ‬الهولندي‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬وترنت‭ ‬ألكسندر‭-‬أرنولد،‭ ‬تنتهي‭ ‬عقودهم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أنهم‭ ‬يملكون‭ ‬فرصة‭ ‬التفاوض‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انتقال‭ ‬مجاني‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬غير‭ ‬إنجليزية‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وأشارت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬أصبح‭ ‬أقرب‭ ‬بين‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬32‭ ‬عامًا‭ ‬وليفربول،‭ ‬لكن‭ ‬صلاح‭ ‬نفى‭ ‬هذه‭ ‬الأنباء،‭ ‬وقال‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬سبورتس‮»‬‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نزال‭ ‬بعيدين‭ ‬عن‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أتحدث‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ويبدأ‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬قول‭ ‬أشياء،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬شيء‭ ‬حقًا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الآن‭ ‬أركز‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬نفوز‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‮»‬‭.‬

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