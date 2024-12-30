(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): قال المهاجم الدولي المصري محمد صلاح إن المحادثات بشأن تجديد عقده مع فريقه ليفربول لم تتقدم بشكل كبير بعد تألقه مرة أخرى في الفوز الكبير على المضيف وست هام يونايتد 5-0 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ومساهمته الفعالة في ابتعاده ثماني نقاط في الصدارة مؤقتا.
وسجل «الفرعون» المصري هدفًا وصنع آخرين رافعا رصيده من الأهداف في جميع المسابقات هذا الموسم إلى 20، بالإضافة إلى 17 تمريرة حاسمة في 24 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
ويعتبر صلاح أحد ثلاثة لاعبين إلى جانب زميليه الهولندي فيرجيل فان دايك وترنت ألكسندر-أرنولد، تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الحالي، مما يعني أنهم يملكون فرصة التفاوض من أجل انتقال مجاني مع أندية غير إنجليزية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.
وأشارت تقارير إعلامية في الأسابيع الأخيرة إلى أن الاتفاق أصبح أقرب بين اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا وليفربول، لكن صلاح نفى هذه الأنباء، وقال لشبكة «سكاي سبورتس»: «لا نزال بعيدين عن ذلك».
وأضاف «لا أريد أن أتحدث عن ذلك في وسائل الإعلام ويبدأ الناس في قول أشياء، لكن لم يحدث شيء حقًا».
وتابع «الآن أركز على الفريق وآمل أن نفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز».
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