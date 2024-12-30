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فرنسا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون الإنساني الدولي

12/30/2024 7:08:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالبت فرنسا اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزامه بالامتثال للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على وجه خاص على حماية البنية التحتية للمستشفيات.
وبحسب وكالة فرانس برس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ، إن باريس تدين عمليات الاستهداف الممنهجة والغاشمة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا عددا من المستشفيات في قطاع غزة وأحدثها استهداف مستشفى كمال عدوان وإخلائه.
وأشارت الوزارة إلى أن مستشفى كمال عدوان كان آخر منشأة صحية رئيسة عاملة في شمال القطاع، وأصبح الآن خارج الخدمة معربة عن قلقها بشأن وضع مدير المستشفى وكذلك المرضى وطاقم التمريض.
ودعت الخارجية الفرنسية، في هذا الإطار إلى التفاوض دون تأخير من أجل التوصل إلى إيقاف فوري ودائم لإطلاق النار، مؤكدة أن وضع المدنيين غير مقبول.








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