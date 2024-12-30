استكمال مشروع حماية ضفاف الأودية من الانجراف في الطفيلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- -استكملت مديرية زراعة محافظة الطفيلة، مراحل مشروع حماية ضفاف الأودية من الانجراف في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا بكلفة بلغت 270 ألف دينار، وبحجم عطاء بلغ 10 الآف متر مكعب من السلاسل الحجرية " القابيون" للحد من تدهور التربة واستعادة خصوبتها، والمحافظة على المواطنين.



وبين مدير مديرية زراعة الطفيلة المهندس طارق العبيديين، أن المشروع جاء بدعم من مجلس محافظة الطفيلة وضمن موازنة العام الحالي للمشروعات المنفذة في مديرية زراعة الطفيلة والتي تجاوزت كلفتها نصف مليون دينار ضمن مخصصات مجلس المحافظة، لافتا إلى أن المشروع الذي نفذ في أودية بصيرا والقادسية والحسا وواد زيد والمنصورة وعفرا، تضمن مجموعة من الأعمال التي نفذت في الأراضي ذات المنفعة العامة بإنشاء سلاسل حجرية من القابيون للمحافظة على جوانب الأودية من الانجراف.