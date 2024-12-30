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إطلاق وحدة الانتقال العادل والتغير المناخي في نقابة العاملين بالكهرباء

12/30/2024 3:13:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة العاملين بالكهرباء في الأردن، تأسيس وحدة "الانتقال العادل والتغير المناخي"، في إطار جهودها لتعزيز دور العمال في مواجهة تحديات التغير المناخي ودعم التحول نحو اقتصاد مستدام.


وبحسب بيان صحفي للنقابة اليوم الاثنين، تهدف الوحدة إلى وضع استراتيجيات تسهم في تحقيق انتقال عادل للعاملين في قطاع الكهرباء، بما يتماشى مع التحولات البيئية العالمية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي للعمال، إضافة إلى توفير برامج تدريب وتأهيل تساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل.


وأكد رئيس النقابة، فخري العجارمة، أن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا لالتزام النقابة برفع الوعي بأهمية القضايا البيئية ودورها الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الوحدة ستعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لاعتماد سياسات تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

MENAFN30122024000208011052ID1109042937

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