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قائد شرطة البادية الملكية يكرم مواطن

12/30/2024 3:13:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كرم قائد شرطة البادية الملكية العميد خالد الدعجه في مكتبه صباح اليوم المواطن سامي المراعبه لآمانته بإعادة مبلغ من المال وأوراق شخصية لصاحبها بعد أن وجدهم في الطريق العام ،حيث قام بتسليمهم لأقرب مركز أمني.


وبدوره أشاد العميد الدعجه بامانة المواطن المراعبة وحرصه على إعادة الحق لأصحابه مؤكدا على أن مثل هذه التصرفات تعزز وتنمي قيم المواطنة الصالحة بالمجتمع.

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