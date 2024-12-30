قائد شرطة البادية الملكية يكرم مواطن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كرم قائد شرطة البادية الملكية العميد خالد الدعجه في مكتبه صباح اليوم المواطن سامي المراعبه لآمانته بإعادة مبلغ من المال وأوراق شخصية لصاحبها بعد أن وجدهم في الطريق العام ،حيث قام بتسليمهم لأقرب مركز أمني.
وبدوره أشاد العميد الدعجه بامانة المواطن المراعبة وحرصه على إعادة الحق لأصحابه مؤكدا على أن مثل هذه التصرفات تعزز وتنمي قيم المواطنة الصالحة بالمجتمع.
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