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الصليب الأحمر: تدمير النظام الصحي شمال غزة يعرّض المدنيين لخطر جسيم

12/30/2024 3:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "تدمير النظام الصحي في شمال غزة يعرّض المدنيين لخطر جسيم غير مقبول".


وأضافت "نؤكد على احترام وحماية المرافق الطبية كي يتمكن المدنيون من الوصول إليها".

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