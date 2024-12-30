الصليب الأحمر: تدمير النظام الصحي شمال غزة يعرّض المدنيين لخطر جسيم

الصليب الأحمر: تدمير النظام الصحي شمال غزة يعرّض المدنيين لخطر جسيم
التاريخ
12/30/2024 3:13:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "تدمير النظام الصحي في شمال غزة يعرّض المدنيين لخطر جسيم غير مقبول".
وأضافت "نؤكد على احترام وحماية المرافق الطبية كي يتمكن المدنيون من الوصول إليها".
MENAFN30122024000208011052ID1109042935
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.