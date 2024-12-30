الحمل الكهربائي يسجل 4040 ميجا واط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغ الحمل الكهربائي المسجل مساء اليوم الاثنين 4040 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وأكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، في تصريح سابق، قدرة الشبكة الوطنية على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة، والتأكد من قدرة وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء.
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