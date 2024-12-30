الحمل الكهربائي يسجل 4040 ميجا واط

وأكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، في تصريح سابق، قدرة الشبكة الوطنية على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة، والتأكد من قدرة وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء.

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