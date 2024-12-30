القسام: أجهزنا على 5 جنود في عملية مركبة بجباليا

القسام: أجهزنا على 5 جنود في عملية مركبة بجباليا
التاريخ
12/30/2024 3:13:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها أجهزت من المسافة صفر على 5 جنود إسرائيليين في نقطة عسكرية للاحتلال بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وأضافت أنها تمكنت في إطار عملية مركبة من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة للاحتلال بالمخيم، وقتل الجنود الخمسة وإحراق دبابة ميركافا وطاقمها واستهداف مركبة عسكرية أخرى.
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