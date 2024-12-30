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القسام: أجهزنا على 5 جنود في عملية مركبة بجباليا

12/30/2024 3:13:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها أجهزت من المسافة صفر على 5 جنود إسرائيليين في نقطة عسكرية للاحتلال بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وأضافت أنها تمكنت في إطار عملية مركبة من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة للاحتلال بالمخيم، وقتل الجنود الخمسة وإحراق دبابة ميركافا وطاقمها واستهداف مركبة عسكرية أخرى.








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