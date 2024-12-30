خطة طوارئ لفصل الشتاء في بلدية بيرين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وضعت بلدية بيرين الجديدة، خطة طوارئ لفصل الشتاء، تضمنت تقسيم مناطق البلدية إلى أربعة أقسام هي، بيرين المركز العالوك، وصروت "الكمشة"، وأم رمانة، ورجم الشوف.



وقال مدير الأشغال الهندسية في بلدية بيرين المهندس كمال الخلايلة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية عملت هذا العام قنوات في مناطق العالوك وبيرين والكمشة، حيث تتعرض هذه الطرق لإغلاقات في فصل الشتاء بسب الإنهيارات من الأتربة والطمي.



وتشهد منطقة الكمشة وجبال العالوك ورجم الشوف تساقطا للثلوح سنويا، بينما يشهد وادي بيرين والخلة وأم رمانة سيولا، حيث عملت البلدية على إيجاد حلول لها تتمثل باستحداث عبارات وجسور في مجرى الوادي .

