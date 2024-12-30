Monday, 30 December 2024 10:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خطة طوارئ لفصل الشتاء في بلدية بيرين

12/30/2024 3:13:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وضعت بلدية بيرين الجديدة، خطة طوارئ لفصل الشتاء، تضمنت تقسيم مناطق البلدية إلى أربعة أقسام هي، بيرين المركز العالوك، وصروت "الكمشة"، وأم رمانة، ورجم الشوف.


وقال مدير الأشغال الهندسية في بلدية بيرين المهندس كمال الخلايلة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية عملت هذا العام قنوات في مناطق العالوك وبيرين والكمشة، حيث تتعرض هذه الطرق لإغلاقات في فصل الشتاء بسب الإنهيارات من الأتربة والطمي.


وتشهد منطقة الكمشة وجبال العالوك ورجم الشوف تساقطا للثلوح سنويا، بينما يشهد وادي بيرين والخلة وأم رمانة سيولا، حيث عملت البلدية على إيجاد حلول لها تتمثل باستحداث عبارات وجسور في مجرى الوادي .

MENAFN30122024000208011052ID1109042930

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث