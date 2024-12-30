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الأرصاد: كميات كبيرة من السُّحب الماطرة تتجه نحو المملكة

12/30/2024 3:13:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان صور الأقمار الصناعية الحالية تشير إلى تأثير المنخفض الجوي الذي بدأ منذ ساعات الصباح الباكر على المملكة، ويتمركز حالياً فوق جزيرة قبرص، مصحوباً بجبهة هوائية باردة.

وبينت في منشور عبر "فيسبوك" ان الصور تُظهر تدفق كميات من الغيوم الماطرة باتجاه المملكة، تتخللها غيوم رعدية تتحرك شرقاً عبر البحر الأبيض المتوسط، مما يؤدي إلى تأثير مباشر على أجواء المملكة.


وأضافت ان من المتوقع أن يستمر تأثير هذا المنخفض غداً الثلاثاء، بإذن الله، حيث يجلب المزيد من الأمطار التي قد تكون غزيرة أحياناً، ومصحوبة بتساقط البرد.

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