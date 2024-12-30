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العثور على مقبرة جماعية في حلب

12/30/2024 3:13:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السورية، الإثنين، العثور على مقبرة جماعية تضم المئات من الجثث في مدينة حلب، بعد أن أبلغ أحد سكان المنطقة الجهات الأمنية عن وجود الموقع.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن العميد أحمد لطوف، قائد شرطة محافظة حلب، توجه برفقة فريق من قيادة الشرطة إلى الموقع للكشف عن الحالة وتقييم الوضع. كما تم إبلاغ فرق الدفاع المدني للتوجه إلى المكان والمشاركة في أعمال استخراج الجثث.
وأكدت الوزارة أن العمل جارٍ لتحديد هوية الجثث من خلال فحوصات الحمض النووي (DNA)، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تهدف إلى كشف ملابسات الحادث وزمن وقوعه.








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