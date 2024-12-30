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وزير الخارجية السوري يدعو إلى معاودة فتح سفارة الكويت في دمشق

12/30/2024 3:13:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني، الاثنين، إلى معاودة فتح سفارة الكويت في دمشق واستئناف العلاقات مع سوريا بعد سقوط بشار الأسد.
وجاءت الدعوة خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا ودبلوماسيين آخرين للعاصمة السورية مما أشار إلى الانفتاح على إقامة علاقات في أعقاب إطاحة قوات المعارضة بالأسد هذا الشهر.
والتقى اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع خلال الزيارة.
وقال اليحيا "استعرضنا الأوضاع الميدانية والسياسية وبحثنا سبل تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية".
وقال الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك "ندعو دولة الكويت الشقيق بكل حب وسرور لفتح سفارتها في سوريا واستئناف العلاقات الدبلوماسية".








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