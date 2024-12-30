وزير الخارجية السوري يدعو إلى معاودة فتح سفارة الكويت في دمشق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعا وزير
الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني، الاثنين، إلى معاودة فتح سفارة الكويت في دمشق واستئناف العلاقات مع سوريا بعد سقوط بشار الأسد.
وجاءت الدعوة خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا ودبلوماسيين آخرين للعاصمة السورية مما أشار إلى الانفتاح على إقامة علاقات في أعقاب إطاحة قوات المعارضة بالأسد هذا الشهر.
والتقى اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع خلال الزيارة.
وقال اليحيا "استعرضنا الأوضاع الميدانية والسياسية وبحثنا سبل تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية".
وقال الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك "ندعو دولة الكويت الشقيق بكل حب وسرور لفتح سفارتها في سوريا واستئناف العلاقات الدبلوماسية".
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