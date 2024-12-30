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روسيا وأوكرانيا تتبادلان 300 أسير بوساطة إماراتية

12/30/2024 2:54:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 30 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين عن إتمام عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا شملت 150 أسيرا من كل طرف.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الصفقة جاءت بوساطة فعالة من دولة الإمارات التي لعبت دورا رئيسيا في تسهيل المفاوضات بين الجانبين.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة "تعد إنجازا إنسانيا ودبلوماسيا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها العلاقات بين روسيا وأوكرانيا".
ومن جهتها لم تصدر أوكرانيا حتى الآن تعليقا رسميا.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود دولية تهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين موسكو وكييف وسط استمرار النزاع الذي أثر بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي والدولي. (النهاية)

د أ ن / ف ا س



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