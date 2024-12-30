روسيا وأوكرانيا تتبادلان 300 أسير بوساطة إماراتية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
موسكو - 30 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين عن إتمام عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا شملت 150 أسيرا من كل طرف.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الصفقة جاءت بوساطة فعالة من دولة الإمارات التي لعبت دورا رئيسيا في تسهيل المفاوضات بين الجانبين.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة "تعد إنجازا إنسانيا ودبلوماسيا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها العلاقات بين روسيا وأوكرانيا".
ومن جهتها لم تصدر أوكرانيا حتى الآن تعليقا رسميا.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود دولية تهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين موسكو وكييف وسط استمرار النزاع الذي أثر بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي والدولي. (النهاية)
د أ ن / ف ا س
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