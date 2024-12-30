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الهند تنجح بوضع قمرين صناعيين في المدار كجزء من تجربة الالتحام الفضائي

12/30/2024 2:54:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 30 - 12 (كونا) -- نجحت الهند اليوم الاثنين بوضع قمرين صناعيين من منصة اطلاق (سريهاريكوتا) الفضائية في ولاية اندرا براديش جنوب الهند كجزء من مهمة نيودلهي للالتحاق بدول عالمية تمتلك قدرات الالتحام بين الاقمار الصناعية في المدار.
وقال رئيس منظمة ابحاث الفضاء الهندية إس سوماناث في تصريح صحفي عقب الوضع إن مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية نجحت في وضع القمرين الصناعيين في مهمة (سبادكس) والحمولات المصاحبة على المدار وفق التخطيط.
وتهدف المهمة الى اظهار قدرات الالتحام بين الاقمار الصناعية في المدار حيث وصفت المنظمة ان المهمة ستمهد الطريق للطيران الفضائي للانسان وتقديم الخدمات الفضائية لتصبح الهند الدولة الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين التي تقدر على التحام الاقمار الصناعية في المدار.
ومن جانبها قالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية في بيان "إن تكنولوجيا الالتحام في الفضاء ضرورية لتلبية حاجة إطلاق صواريخ متعددة لتحقيق أهداف مشتركة" موضحة أنه "خلال هذه المهمة تسير الهند نحو أن تصبح رابع دولة في العالم تمتلك تكنولوجيا الالتحام في الفضاء".
ووفق بيان المنظمة فإن المهمة حققت هدفها بوضع القمرين الصناعيين الذين يبلغ وزن كل منهما 220 كيلوجرام في المدار على بعد 470 كيلومترا وسينفصل القمران إلى مسافة 20 كيلومترا بمساعدة الصاروخ ويحمل قمر (جيسر) كاميرا مراقبة عالية الدقة فيما يحمل القمر الثاني (تارجت) حمولة لمراقبة النباتات والموارد الطبيعية. (النهاية)

أ ت ك / م ع ح ع



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