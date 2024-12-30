الهند تنجح بوضع قمرين صناعيين في المدار كجزء من تجربة الالتحام الفضائي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 30 - 12 (كونا) -- نجحت الهند اليوم الاثنين بوضع قمرين صناعيين من منصة اطلاق (سريهاريكوتا) الفضائية في ولاية اندرا براديش جنوب الهند كجزء من مهمة نيودلهي للالتحاق بدول عالمية تمتلك قدرات الالتحام بين الاقمار الصناعية في المدار.
وقال رئيس منظمة ابحاث الفضاء الهندية إس سوماناث في تصريح صحفي
عقب الوضع إن مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية نجحت في وضع القمرين الصناعيين في مهمة (سبادكس) والحمولات المصاحبة على المدار وفق التخطيط.
وتهدف المهمة الى اظهار قدرات الالتحام بين الاقمار الصناعية في المدار حيث وصفت المنظمة ان المهمة ستمهد الطريق للطيران الفضائي للانسان وتقديم الخدمات الفضائية لتصبح الهند الدولة الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين التي تقدر على التحام الاقمار الصناعية في المدار.
ومن جانبها قالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية في بيان "إن تكنولوجيا الالتحام في الفضاء ضرورية لتلبية حاجة إطلاق صواريخ متعددة لتحقيق أهداف مشتركة" موضحة أنه "خلال هذه المهمة تسير الهند نحو أن تصبح رابع دولة في العالم تمتلك تكنولوجيا الالتحام في الفضاء".
ووفق بيان المنظمة فإن المهمة حققت هدفها بوضع القمرين الصناعيين الذين يبلغ وزن كل منهما 220 كيلوجرام في المدار على بعد 470 كيلومترا وسينفصل القمران إلى مسافة 20 كيلومترا بمساعدة الصاروخ ويحمل قمر (جيسر) كاميرا مراقبة عالية الدقة فيما يحمل القمر الثاني (تارجت) حمولة لمراقبة النباتات والموارد الطبيعية. (النهاية)
أ ت ك / م ع ح ع
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