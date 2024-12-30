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الذكاء الاصطناعي يقوم بتبسيط عملية التخطيط للسفر

12/30/2024 10:16:56 AM
(MENAFN- Asdaf News) لطالما كان سفر الأعمال حجر الزاوية للنجاح العالمي، ومحركاً للعلاقات الجيدة مع العملاء والتعاون بين أفراد الفريق وتحقيق النمو على الصعيد المهني. لكن وعلى الرغم من أهميته، إلا أن تخطيط رحلات الأعمال وإدارتها غالباً ما تكون أشبه بالمتاهة من حيث تعقيداتها واستهلاكها للوقت والانتكاسات العديدة التي قد تواجهها.

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