الذكاء الاصطناعي يقوم بتبسيط عملية التخطيط للسفر
التاريخ
12/30/2024 10:16:56 AM
(MENAFN
- Asdaf News)
لطالما كان سفر الأعمال حجر الزاوية للنجاح العالمي، ومحركاً للعلاقات الجيدة مع العملاء والتعاون بين أفراد الفريق وتحقيق النمو على الصعيد المهني. لكن وعلى الرغم من أهميته، إلا أن تخطيط رحلات الأعمال وإدارتها غالباً ما تكون أشبه بالمتاهة من حيث تعقيداتها واستهلاكها للوقت والانتكاسات العديدة التي قد تواجهها.
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