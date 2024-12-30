اختتام فعاليات التمرين التعبوي المشترك الثوابت القوية 4

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي وقائد الحرس الرئاسي الإماراتي اللواء الركن علي سيف الكعبي، فعاليات إختتام التمرين المشترك "الثوابت القوية 4"، بمشاركة قوات منتخبة من القوات المسلحة الأردنية والإماراتية، الذي نفذ في أحد ميادين التدريب المخصصة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي والضيف الى ايجاز عن التمرين قدمه قائد لواء سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان/ التدخل السريع، عن سيناريوهات ومجريات التمرين التي تحاكي التحديات والظروف الناشئة في المنطقة والاقليم.



واشتمل التمرين على فعاليات الهبوط التكتيكي لطائرة C130، وتنفيذ عمليات من قبل القطاعات الأرضية المشاركة، اقتحام وتطهير للمناطق المبنية نفذتها قوات من "لواء التدخل السريع" الأردني ولواء الفرسان الإماراتي بإسناد من الفرق الهندسية والطائرات المسيرة، إضافة إلى استخدام الروبوت و الكلاب البوليسية



كما تابع الحضور رمايات لسلاح الجو الملكي الأردني والقوة الجوية الإماراتية، تمثلت بقصف جوي لطائرات اف 16 ورماية لطائرات الليتل بيرد والكوبرا واقتحام الأهداف بواسطة طائرات البلاك هوك، إضافة الى رماية حية للمدفعية والهاون والقناصين، كما اشتمل التمرين على تنفيذ عملية اخلاء طبي جوي.



ويهدف التمرين الذي بدأ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري إلى تطبيق مفاهيم جديدة على مختلف الأصعدة لتعزيز القدرات العملياتية المشتركة بين القوات المسلحة الأردنية والاماراتية من خلال تطوير الكفاءات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، والاسهام في تعزيز الأمن الإقليمي والقدرة على مواجهة التحديات المشتركة، للعمل سوياً بشكل منسق وفعّال في مختلف الظروف.



ويأتي التمرين الذي ينفذ منذ عام ٢٠١٩ امتداداً للتعاون العسكري الاستراتيجي المستمر والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية الراسخة والروابط الأخوية والتاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وفي نهاية التمرين أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور قائد حرس الرئاسة الإماراتي بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية التي أظهرها المشاركون في تنفيذ التمرين والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.



حضر التمرين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية وضباط من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.