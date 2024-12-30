زين تختتم 2024 بسجل حافل من الرعايات لدعم التقنية والرياضة والشباب والسياحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتمت شركة زين الأردن عام 2024 بسجل حافل على صعيد الرعايات، عزّزت فيه حضورها كشريك استراتيجي وراعٍ رسمي لأبرز الفعاليات التي أُقيمت في المملكة، من مؤتمرات ومنتديات التكنولوجيا والتقنية، إلى الأحداث الرياضية التي تدعم الشباب، والفعاليات التي تعزز قطاع السياحة، جاء ذلك في إطار دورها الريادي كمساهم فعّال في دعم القطاعات المختلفة، حيث واصلت زين تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المحلية والجهات المختلفة لدعم التقدّم والتميّز في مختلف المجالات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، فيما تُوّجت إنجازات زين في ختام هذا العام بلفتة ملكية سامية، حيث أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، بميدالية اليوبيل الفضي على شركة زين الأردن، وذلك تقديراً لمساهمات الشركة في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة.



وانطلاقاً من حرصها على مواكبة كل ما هو جديد في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، قدّمت شركة زين رعايتها كشريك اتصالات لعدد من المؤتمرات والمنتديات التي أُقيمت في المملكة، ومنها منتدى الشرق الأوسط وشمال افريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "MENA ICT 2024" الذي أقيم تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بعنوان "التكامل في الابتكار"، كما قدّمت رعايتها لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية “SMARTECH”.



ولتواصل دعمها لكافة القطاعات والمؤسسات، وتزويدها بأفضل الحلول الرقمية التي تقدّمها؛ قدّمت زين رعايتها لانعقاد اجتماع الجمعية العامة السابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) الذي استضافته الخطوط الجوية الملكية الأردنية-الناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية، كما قدّمت زين رعايتها للدورة التاسعة من المعرض الدولي للفنادق والمطاعم والصناعات الغذائية وخدمات الضيافة "هوريكا الأردن".



ولحرصها على مواصلة دعم الرياضة في المملكة، وتحفيز المهارات والمواهب الشبابية وتشجيع الرياضة بين مختلف الأوساط؛ نظّمت زين خلال العام 2024 بطولتها الخاصة للبادل، بالتعاون مع النادي الأرثوذكسي وتحت إشراف الاتحاد الأردني للتنس، بهدف دعم هذه الرياضة التي اكتسبت شعبية كبيرة وتشجيع موهوبيها ولاعبيها الأردنيين، فيما قدمت الشركة رعايتها لبطولة اليوبيل الفضّي للرماية التي نظّمها نادي "آكشن تارجت".



ورَعَت زين خلال العام 2024 دوري صغار كرة القدم في عدد من المدارس، لدعم وتنمية مواهب طلبة المدارس في كرة القدم، كما قدّمت دعمها لمبادرة "دوري حارتنا" لكرة القدم المخصص لفئة البراعم والأشبال، والذي أطلقته شركة حلول تطوير الرياضة للتسويق الرياضي وخدمات الاستشارات الإدارية SportDS، لدعم الموهوبين والشغوفين بلعبة كرة القدم من فئة الصغار.



وأعلنت زين عن رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات للاتحاد الأردني لكرة السلة للعام 2025، لدعم المنتخبات الوطنية لكرة السلة ودوري أندية الدرجة الممتازة، وكافة أنشطة الاتحاد، للمساهمة في تطوير لعبة كرة السلة الأردنية ودعم المنتخبات الوطنية واللاعبين.



كما جددت زين الشراكات الاستراتيجية التي تجمعها مع العديد من الجهات، والتي تخدم قطاعات السياحة والرياضة والشباب، وأبرزها الشراكة الممتدة التي تجمعها مع شركة "ريد بل"، والتي تقدم من خلالها رعايتها لكافة الفعاليات التي تنظّمها "ريد بل" في المملكة على مدار العام، حيث رعت هذا العام بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت"، ومنافسات "ريد بُل سولو كيو"، كما جددت زين الشراكة التي تجمعها منذ أعوام مع الأردنية لرياضة السيارات، والتي قدمت من خلالها الدعم لمختلف فعاليات الأردنية لرياضة السيارات في المملكة، وأبرزها سباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان، ورالي باها – الأردن، والراليات والبطولات المختلفة في رياضات السيارات، بالإضافة إلى تقديم رعايتها كشريك استراتيجي لرالي "جوردن رايدرز للدراجات النارية 2024" – رالي اليوبيل الفضي، والذي نظّمته مجموعة الدراجين الأردنيين بمناسبة العيد الخامس والعشرين لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، وحظي بمشاركة أكثر من 400 دراج من 13 دولة عربية مختلفة.



وشاركت زين في الاحتفالات الرسمية والأعياد الوطنية، والتي أُقيمت في المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، حيث نظّمت زين فعالية وطنية ضخمة شارك بها آلاف الأردنيين والأردنيات، لحضور مرور الموكب الملكي وتحيّة جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، كما نظّمت زين سلسلة من الفعاليات في العاصمة عمان ومحافظة العقبة وعدد من محافظات المملكة احتفالاً بالعيد الـ 78 لاستقلال المملكة الأردنية.



كما جددت زين الشراكة الاستراتيجية المُمتدة التي تجمعها مع مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC)) ضمن تعاونها المستمر مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لرعاية النسخة الثالثة عشرة من مسابقة المُحارب السنوية الدولية، والتي انطلقت فعالياتها في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) بمشاركة دولية واسعة.



ولمواصلة خدمتها للعاصمة عمّان وأهلها وزوارها؛ جدّدت زين شراكتها الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها منذ أعوام مع أمانة عمان الكبرى، والتي تقوم بموجبها برعاية الفعاليات والأنشطة التي تقيمها أمانة عمان الكبرى على مدار العام في العاصمة عمان، فيما واصلت زين تقديم رعايتها كشريك استراتيجي لسوق جارا الذي تنظمه جمعية سكّان حي جبل عمّان القديم (جارا)، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، كما رَعَت ماراثون "برومين عمّان"، الذي تنظّمه الجمعية الأردنية للماراثونات "Run Jordan"، تحت شعار" اركض في قلب عمّان".



وحرصت زين خلال العام 2024 على التواجد في العديد من الفعاليات العائلية المميزة، وأبرزها“Amman Christmas Market” الذي أقيم في منطقة العبدلي، بالإضافة إلى رعايتها للأنشطة العائلية والسياحية التي أقامتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في محافظة العقبة، كما جددت زين تعاونها مع متحف الدبابات الملكي ونادي السيارات الملكي الأردني، والنادي الأرثوذكسي، والنادي الأهلي، ونادي الجيل الجديد، ونادي Amman FC، ونادي Jordan Knights Football Club، والتي قدّمت بموجبها رعايتها للفعاليات الترفيهية والاجتماعية والرياضية طوال العام.



واستمرت زين خلال العام 2024 برعاية عدد من البازارات في المملكة، في إطار مساهماتها في دعم العمل الخيري والأنشطة الاجتماعية، والتي كان أبرزها بازار السلك الدبلوماسي الخيري لمبرة أم الحسين، وبازار ملتقى الإبداع، والبازار اللبناني، كما قدمت رعايتها لمجموعة من الأنشطة الخيرية والثقافية في المملكة، كحفل عشاء مؤسسة فلسطين الدولية.

