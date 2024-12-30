“الهيئة المستقلة”: صرف نصف المستحقات المالية للأحزاب الشهر المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بالإنابة وعضو مجلس مفوضي الهيئة جهاد المومني، إن الهيئة قررت، نتيجة للظروف المالية التي تشهدها الأحزاب بعد الانتخابات، صرف نصف المستحقات المالية لها خلال الشهر المقبل.



جاء ذلك خلال مداخلته أمام اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.



وقال السليحات، إن الهيئة تأسست لترسيخ الديمقراطية، مشيرًا إلى أن موازنة الهيئة بلغت نحو خمسة ملايين دينار، 400 ألف منها رأسمالي.