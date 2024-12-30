وزير الثقافة يفتتح ملتقى نقد الشعر الرابع في جامعة الزيتونة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة في الزيتونة، بالتعاون مع بيت الشعر – المفرق، نقد الشعر الرابع لعام 2024 بعنوان“الشعر العربي المعاصر في عالم متغير” بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.



وأكد الرواشدة، أهمية دور في تعزيز الثقافة من خلال برامج ومبادرات تنفذها الوزارة، مبيناً أن الوزارة تسعى لتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والثقافية كحواضن للإبداع والنشاط الثقافي لتطوير الهوية الثقافية الوطنية الأردنية.



وأثنى على جهود بيت الشعر التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي الأردني، مشيدا بمبادرة بيوت الشعر التي أطلقها سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، والتي تعتبر من أهم المحطات الثقافية في العالم العربي.