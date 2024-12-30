بلدية غزة: ظروف مأساوية يعيشها النازحون بسبب المطر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، الإثنين، إن النازحين في قطاع غزة يعانون من ظروف مأساوية للغاية بسبب المطر والعواصف ولا توجد إمكانيات كافية لمساعدتهم.
وأشار النبيه إلى أن مدينة غزة تشهد حاليا منخفضا جويا شديدا يحمل أمطارا وعواصف تشكل خطرا على الخيام التي ينزح فيها الفلسطينيون.
وأكد النبيه أن عمليات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي شبه معقدة بسبب الأضرار الهائلة في شبكات الصرف الصحي والأمطار.
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