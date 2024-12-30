بلدية غزة: ظروف مأساوية يعيشها النازحون بسبب المطر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، الإثنين، إن النازحين في قطاع غزة يعانون من ظروف مأساوية للغاية بسبب المطر والعواصف ولا توجد إمكانيات كافية لمساعدتهم.



وأشار النبيه إلى أن مدينة غزة تشهد حاليا منخفضا جويا شديدا يحمل أمطارا وعواصف تشكل خطرا على الخيام التي ينزح فيها الفلسطينيون.



وأكد النبيه أن عمليات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي شبه معقدة بسبب الأضرار الهائلة في شبكات الصرف الصحي والأمطار.