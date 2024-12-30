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القضاة: ارتفاع أسعار المخدرات بالأردن بعد تجفيف منابعها في سوريا

12/30/2024 8:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مهند الجوابرة
كشف العين والخبير الأمني واللواء المتقاعد عمار القضاة عن ارتفاع كبير وملحوظ بأسعار المخدرات بين أوساط المتعاطين في الأردن بعد مداهمة مصانع المخدرات وحبوب الكبتاجون في سوريا وتجفيف منابع التهريب .
وأكد القضاة لـ "الوكيل الإخباري" بأن إغلاق مصانع المخدرات في سوريا عقب سقوط نظام الأسد ساهم بتراجع المخدرات بين أوساط المدمنين في الأردن، الأمر الذي دفع بالمروجين لزيادة أسعارها بشكل كبير ، وهو ما سيكون املاً باندفاع بعض المدمنين الى الاتجاه نحو العلاج والتعافي .
وحذر القضاة من ان يسهم ارتفاع أسعار الحبوب المخدرة بعد تراجع تهريبها الى عودة انتعاش المخدرات الكيميائية والجوكر ، وظهور أنواع جديدة بعد أن قضى عليها بشكل شبه نهائي نشامى مكافحة المخدرات في الامن العام والأجهزة الأمنية، وهي مخدرات لها آثار سلبية بشكل مضاعف على المتعاطي والمجتمع على حد سواء .
ونبه القضاة أن مدمني المواد المخدرة كحبوب الكبتاغون يتعرضون لأعراض انسحابية شديدة في حال التوقف فجأة عن تعاطي هذه المواد ، الأمر الذي يتطلب منهم الخضوع لبرنامج علاجي حتى يتخلصوا من تلك الأعراض ، محذراً من لجوء المتعاطي للبحث عن بدائل تحتوي على سموم شديدة مثل المواد البترولية أو ما كان يعرف بـ "الجوكر أو بودرة الجوكر" .
جدير بالذكر أن إدارة مكافحة المخدرات تتيح للمدمنين فرصة العلاج الطوعي المجاني تحت إشراف طبي من خلال أخصائيين للمساعدة في التخلص من الإدمان ودون تعريضهم لأي مساءلة قانونية .








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