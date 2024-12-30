بايدن يعلن تخصيص ما يقرب من 2.5 مليار دولار لأوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد البيت الأبيض في بيان نشره على موقعه في الإنترنت، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تخصيص ما يقرب من 2.5 مليار دولار كمساعدات أمنية لنظام كييف.ونقل البيان عن بايدن قوله: "اليوم، أنا فخور بالإعلان عن ما يقرب من 2.5 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا".وأشار الرئيس الأمريكي إلى تخصيص 1.22 مليار دولار من المبلغ في إطار مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا (USAI).



وقال بايدن: "تعمل وزارة الدفاع الأمريكية حاليا، على مئات الآلاف من قذائف المدفعية وآلاف الصواريخ إلى أوكرانيا. وكذلك مئات المركبات المدرعة، الأمر الذي سيعزز موقف أوكرانيا مع حلول فصل الشتاء".



ووعد بايدن بأن الولايات المتحدة، ستواصل "العمل بلا كلل لتعزيز موقف أوكرانيا في الصراع حتى نهاية فترة ولايته الرئاسية في يناير 2025".

RT