غوغل تستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي كلاود لتحسين جيميني أيه.آي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يقارن متعاونون يعملون مع شركة التكنولوجيا "غوغل" لتحسين أداء منصة الذكاء الاصطناعي "جيميني أيه.آي" الإجابات التي تقدمها المنصة مع الإجابات التي يقدمها نموذج الذكاء الاصطناعي كلاود من شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكي أنثروبيك.وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه في ضوء المنافسة القوية على تطوير نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي، فإن الشركات تلجأ غالباً إلى تقييم أداء نماذجها بأداء النماذج القياسية للصناعة والخاصة بشركات أخرى، بدلاً من قيام المتعاقدين معها بتقييم استجابات الذكاء الاصطناعي لمنافسيهم بعناية شديدة.يذكر أن المتعاقدين العاملين على تحسين منصة "جيميني" والمكلفين بتقييم دقة مخرجات نموذج الذكاء الاصطناعي، الذي تستخدمه يسجلون كل إجابة يرونها وفقاً لمعايير متعددة، مثل الصدق والإسهاب.



ويمنح المتعاقدون ما يصل إلى 30 دقيقة لكل إجابة لتحديد الإجابة الأفضل، وهل هي إجابة جيميني أم إجابة كلود، وفقاً للمراسلات بين هؤلاء المتعاقدين التي اطلع عليها موقع "تك كرانش".



وقد بدأ المتعاقدون ملاحظة ظهور الإشارات إلى كلاود على منصة "غوغل" الداخلية التي يستخدمونها لمقارنة إجابات "جيميني" بإجابات نماذج ذكاء اصطناعي غير محددة الاسم، بحسب المراسلات.

الذكاء الاصطناعي

وبحسب مخرجات جيميني أثناء عمل المتعاقدين على المنصة والتي اطلع عليها "تك كرانش" فقد ظهرت عبارة "أنا كلاود من إنتاج أنثروبيك".

كما أظهرت المحادثات أن المتعاقدين لاحظوا أن ردود كلاود تبدو وكأنها تركز على السلامة أكثر من جيميني، وكتب أحد المتعاقدين: "إعدادات السلامة الخاصة بكلاود هي الأكثر صرامة" بين نماذج الذكاء الاصطناعي.

في حالات معينة، لم تستجب كلاود للمطالبات التي اعتبرتها غير آمنة، مثل لعب دور مساعد ذكاء اصطناعي مختلف.

وفي حالة أخرى، تجنب كلاود الإجابة على مطالبة، بينما تم وضع علامة على استجابة جيميني باعتبارها "انتهاكاً كبيراً للسلامة".

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