زين شريك الاتصالات الرسمي للاتحاد الأردني لكرة السلّة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إطار دعمها المتواصل لقطاع الرياضة والشباب في المملكة، وحرصها على التواجد في أبرز الأحداث الرياضية التي تحظى بشعبية واسعة؛ أعلنت شركة زين الأردن عن تعاونها مع الاتحاد الأردني لكرة السلة، من خلال تقديم رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات للاتحاد الأردني لكرة السلة للعام 2025، لدعم المنتخبات الوطنية لكرة السلة ودوري أندية الدرجة الممتازة، وكافة أنشطة الاتحاد.



وأكدت شركة زين التزامها بدعم الرياضة الأردنية والمنتخبات الوطنية، بما يعزّز من حضور المملكة على الساحة الرياضية محلياً ودولياً، لتواصل الشركة جهودها في دعم وتمكين المواهب الشابة الأردنية وتحفيزهم على تحقيق الإنجازات بما يسهم في رفد المنتخبات الوطنية، واستكمالاً لدورها في دعم الأنشطة الرياضية التي تسهم في الارتقاء بقطاع الرياضة على المستويين المحلي والإقليمي.



وأشارت زين إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على المساهمة في تطوير لعبة كرة السلة الأردنية ودعم المنتخبات الوطنية لكرة السلة واللاعبين، بما يسهم في رفع مستوى الرياضة في المملكة وتمكين الرياضيين من تحقيق الإنجازات على كافة المستويات، ورفع اسم الأردن بمختلف المحافل والمنصّات الرياضية.



وأعرب رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة محمد عليان عن سعادته بهذا التعاون الذي يأتي كثمرة لمنجزات كرة السلة الأردنية وما تحظى به من شعبية ومتابعة من قبل الأردنيين، مؤكداً حرص الاتحاد على توسيع مظلة البرامج التسويقية والتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الوطنية لرفد رياضة كرة السلة الأردنية عبر مختلف أوجه الدعم من خلال شراكات استراتيجية ترفد الاتحاد لمواصلة تطوير ونشر اللعبة بما يصب في مصلحة الرياضة الأردنية.



وكانت أولى مباريات دوري أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة قد انطلقت يوم الخميس الموافق 12 كانون الأول 2024، ومن المقرر أن تستمر لغاية شهر أيار من العام المقبل 2025، وستقام المباريات على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في عمّان، وصالة الحسن بمدينة الحسن للشباب في محافظة إربد، بمشاركة 7 فرق تتنافس ضمن 84 مباراة، حيث يُعد دوري أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة من أبرز البطولات الرياضية المحلية التي تحظى بشعبية واسعة، ويجمع نخبة من الفرق واللاعبين الذين يمثلون مختلف المحافظات الأردنية.

