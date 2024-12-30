Monday, 30 December 2024 03:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العمل النيابية تناقش تحسين الظروف الصحية والاجتماعية في دور الايواء

12/30/2024 8:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان الاجتماعية النيابية معتز أبو رمان ان تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية في دور إيواء كبار السن هو هدفنا الرئيس وضمان ديمومته .
حديث أبو رمان جاء خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته اليوم الاثنين بحضور وزيري الصحة فراس الهواري التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ومدير المركز الوطني للصحة النفسية محمد الطعاني لمناقشة التقارير الطبية للمقيمين في دور الايواء والإجراءات المتبعة لتقييم الحالة الصحية للمنتفعين .
واكد أبو رمان أن اللجنة ستعمل بشكل مستمر ومباشر على تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة في دور الإيواء في كافة دور الرعاية موضحا أن دور اللجنة يتجاوز الرقابة التقليدية ليشمل متابعة تنفيذ المبادرات الحكومية والبرامج الاجتماعية التي تضمن تقديم خدمات متميزة ومستدامة للنزلاء في هذه الدور.
وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين وزارتي الصحة التنمية الاجتماعية، ليتم العمل بشكل متكامل لضمان تقديم الرعاية الفضلى للنزلاء، خصوصًا ان المنتفعين من كبار السن لافتا الى أهمية تطوير الأنظمة المعمول بها لضمان تقديم بيئة آمنة وصحية لهم ، مع التركيز على تحسين ظروفهم الصحية والنفسية.
وشدد أبو رمان على أهمية وضع حلول استراتيجية تعزز تنمية هذا القطاع بشكل مستدام والعمل على تعزيز التشاركية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان الرعاية المناسبة التي تضمن للمنتفعين حياة كريمة مؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة ستتابع وبشكل حثيث كافة دور الايواء من خلال الزيارات الميدانية للوقوف على واقع الخدمات.
بدورهم اكد النواب الحضور : سامر الازايدة , شفاء المقابلة , وسام ربيحات , لبنى النمور , اروى الحجايا , جميل دهيسات , عبد الرؤوف ربيحات , باسم الروابدة حامد الرحامنة , حسن الرياطي , احمد الشديفات , سالم أبو دولة , راكين أبو هنية , نور أبو غوش , بيان المحسيري , حياة المسيمي , ايمان العباسي , احمد عليمات , إبراهيم الطراونة على أهمية متابعة قضايا دور الإيواء وتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية و مراقبة الأداء مراجعة التشريعات الناظمة لضمان تنفيذ السياسات التي تحمي حقوق النزلاء وتحقق العدالة الاجتماعية وتقديم توصيات لتحسين الخدمات المقدمة بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
من جهتها قالت بني مصطفى ان وزارة التنمية الاجتماعية تشرف على ترخيص ومراقبة دور الإيواء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال وضع شروط صارمة لترخيص هذه الدور ابرزها تحقيق معايير السلامة العامة فضلا عن توافر الكوادر المؤهلة لضمان تقديم برامج رعاية متكاملة.
وأضافت ان الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة الميدانية لضمان التزام الدور بالمعايير المعمول بها .
من ناحيته قال هواري ان الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لضمان تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للنزلاء بالتعاون المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية تشمل إجراء تقييمات دورية لحالة النزلاء الصحية والنفسية، مع تعزيز قنوات التواصل المباشر بين الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين للاستجابة السريعة لأي تغييرات طارئة.
من ناحيته قال الطعاني ان الامراض النفسية لا تقل خطورة عن الامراض الجسدية وقد تكون عرضة للانتكاسات في حال اهمالها ما يستدعي التعاون بين الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم للمرضى النفسيين من خلال خطط علاج لتحقيق استقرارهم النفسي والاجتماعي .









MENAFN30122024000208011052ID1109041790

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث