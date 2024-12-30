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سامسونج تُحدث نقلة نوعية في الموسم السابع من 'Arabs Got Talent' بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة

12/30/2024 8:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن شراكتها الحصرية مع الموسم السابع من برنامج "Arabs Got Talent"، أحد أشهر برامج اكتشاف المواهب وأكثرها مشاهدة في المنطقة، والذي يُعرض على قناة إم بي سي. ومن خلال دمج تقنياتها المبتكرة، عززت سامسونج التجربة لكل من الحكام والمشاركين والجمهور، وشكّلت تقنية الذكاء الاصطناعي في البرنامج تجربة غير مسبوقة، شملت استخدام أجهزة متقدمة ترتقي بعروض الأداء، بالإضافة إلى ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل مع المشاركين.
وفي إطار هذه الشراكة، تمتلك سامسونج حصراً "الباز الذهبي"، الذي يُعد أحد أبرز ميزات البرنامج، حيث يضيف مستوى جديداً من التشويق ويمنح المتسابقين فرصة التأهل المباشر إلى نصف النهائي .وتسعى هذه المبادرة إلى تقديم لحظات لا تُنسى تحت شعار #GalaxyMoments، ما يجسد التزام سامسونج بدعم الإبداع والمواهب على أوسع نطاق. كما سيحصل الفائزون بالباز الذهبي على صندوق 'Galaxy Moment' الحصري، الذي يضم 'Galaxy Z Flip6'، وسماعات 'Buds 3'، وساعة 'Watch 7'، ليختبروا تجربة فريدة ومتكاملة مع منظومة 'Galaxy'.
وأعرب عمر صاحب، نائب الرئيس الإقليمي للتسويق والأعمال التجارية عبر الإنترنت في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن فخره بهذه الشراكة مع برنامج 'Arabs Got Talent'، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة إحدى أكثر شراكاتنا ابتكاراً في المنطقة، ما يعكس ريادة سامسونج في مجال الترفيه المنزلي والتكنولوجيا الحديثة. ومن خلال دمج التقنيات المتطورة مع الأجواء المليئة بالتشويق التي يضيفها البرنامج الشهير، نقدم تجربة استثنائية للجمهور. كما أن عناصر مثل "الباز الذهبي" ترفع من قيمة هذه الشراكة، لتقدم ذكرى لا تُنسى للمشاهدين والمشاركين على حد سواء."
وكشفت سامسونج عن صالة 'Galaxy AI SmartThings'، وهي مساحة مبتكرة خلف الكواليس تم تصميمها خصيصاً للمشاركين، لتقديم تجربة متكاملة مع نظام 'SmartThings' المتصل. وتتضمن الصالة مناطق مخصصة لمراقبة معدل ضربات القلب، وجلسات التأمل الذهني، وتتبع النوم باستخدام 'Galaxy Watch'، بالإضافة إلى مناطق تصوير تفاعلية تشمل وضع التصوير الليلي 'Nightography'، وكشك تصوير سيلفي، ومحطة ألعاب تفاعلية للأجهزة المحمولة.
وقدمت تلفزيونات سامسونج، بما في ذلك 'Neo QLED 8K'، جودة عرض مذهلة للجمهور الحاضر والمشاهدين في المنازل، مع إتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع الأجواء الحماسية عبر هاشتاغ #GalaxyMoment على وسائل التواصل الاجتماعي. واستخدمت مقدمة البرنامج، ريا أبي راشد، كاميرا 'FlexCam' في هاتف 'Galaxy Z Flip6' لتوثيق لحظات خاصة مع الفائزين بـ"الباز الذهبي"، ما أبرز قدرات 'Galaxy' في التقاط صور احتفالية مميزة. كما ساهمت سلسلة 'Galaxy Watch' في مراقبة معدلات نبضات قلب المتسابقين بشكل مباشر، ما أتاح للمشاهدين متابعة تفاصيل كل أداء لحظة بلحظة.
وإلى جانب المشاركين والمشاهدين ومقدمة البرنامج، استفاد الحكام هذا الموسم أيضاً من أجهزة سامسونج المتطورة وخصائصها المبتكرة، مما أتاح لهم تقديم تقييم مميز ومختلف. واعتمد الحكام على جهاز 'Galaxy Z Fold6' لتدوين الملاحظات بكفاءة أثناء العروض، مع ميزة الترجمة الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من 'Galaxy'، والتي ساعدتهم على فهم المشاركين الذين يقدمون عروضهم بلغات مختلفة.
وتمثل هذه الشراكة واحدة من أكبر رعايات سامسونج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تجمع بين الترفيه وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. كما تؤكد شراكة سامسونج مع برنامج 'Arabs Got Talent' التزامها بابتكار تجارب استثنائية مدعومة بالتكنولوجيا، تُعزز التواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم العربي.









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