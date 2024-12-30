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أول امرأة تتولى هذا المنصب في سوريا - صورة

12/30/2024 8:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الإثنين، عن تعيين ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي.
وذكر مسؤول سوري، أن ميساء صابرين الحاصلة على شهادة الماجستير في المحاسبة هي أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المؤسسة المالية السورية.
وقبل تكليفها بهذا المنصب، شغلت صابرين عدة مواقع مرموقة في المصرف المركزي، حيث كانت النائب الأولى لحاكم المصرف والمديرة المشرفة، فضلاً عن كونها رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، مما أتاح لها بناء خبرة واسعة في إدارة الأعمال المصرفية.

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